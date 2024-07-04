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捐血送富士山麵包！JR東日本3周年 住房優惠4,400元起
JR東日本集團旗下唯一的海外飯店—JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來開業3周年，為此特別推出「繽紛．多彩」住房專案，即日起至9月30日住房優惠專案、每晚4,400元起。同時推出「Colorful Coupon開業3周年優惠券」，入住專案即可獲贈，可享用多項優惠禮遇。
JR東日本大飯店台北位於南京東路，有288間客房及套房，飯店餐飲選擇多元豐富，包括鉑麗安自助餐廳、凱華樓中華料理及HAYASE日本料理，以及酒吧、麵包坊等。另有宴會、會議空間及三溫暖、游泳池等設施，適合商務或休閒旅行。
為了讓旅客能夠體驗日本東北風情，即起至9月30日，飯店特別以日本東北秋田縣、青森縣及宮城縣的三大祭典為元素，分別在不同區域規劃「弘前睡魔」、「秋田竿燈」、「仙台七夕祭」等展區佈置，特別是今年的睡魔燈籠更是以台灣的財神及日本七福神為主題設計，象徵「日台友好」共同守護之意。
秉持社會企業責任，JR東日本大飯店台北也將與JEXER FITNESS & SPA南京復興及醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心合作，於7月12日在JR東日本大飯店台北前（台北市中山區南京東路三段133號），舉辦以「台日友好」為主題的捐血活動，募集熱血。參加捐血活動，將可獲得JEXER健身俱樂部一日體驗券，以及品頌坊富士山麵包等各項贈品，數量有限，送完為止。
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