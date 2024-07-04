郭元益首間「全年現烤服務」新品鳳小岳代言、詹朴操刀

郭元益現烤服務據點再添一家，7月15日將進駐台北車站，讓旅客可全年品嘗現烤出爐的百年傳家酥皮香氣。郭元益首波主打秋節人氣限定商品，包括最新推出的頂級蛋黃酥-AMEDEI與紅豆口味、招牌冰沙餡餅每日現烤急送。日前除了請來師傅示範招牌手工桿製27層疊酥餅皮，也邀請品牌代言人鳳小岳分享他最愛的口味。

全新登場的「頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力」，選用義大利精品巧克力AMEDEI有機可可豆製成的可可粉融入豆沙內餡，加上AMEDEI醇黑90%的托斯卡尼莊園巧克力，帶有雅緻的薰衣草與花蜜香氣的濃郁可可，包覆經台灣在地特調蒸餾紅茶琴酒舒肥30小時以上的紅土醃製蛋黃，融合東西風味。「沒想到台式蛋黃酥與頂級的莊園巧克力這麼搭！」鳳小岳透露，自己也是新品試吃員之一，第一次試吃新口味就非常喜歡。他也推薦喜歡蛋黃酥跟喜歡巧克力的人都來試試，讓今年送禮更充滿新意。

郭元益副總經理郭建偉表示，我們一直思考如何滿足消費者對「現烤現吃」的期待。看好台北車站交通與人流，特別規劃現烤服務櫃台，每日提供3項由師傅親自手作的現烤招牌酥皮系列，開出品牌第一家全年供應現烤服務分店，呼應品牌158年前由一根扁擔起家，見證餅食文化的與時俱進。