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郭元益首間「全年現烤服務」新品鳳小岳代言、詹朴操刀

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
郭元益副總經理郭建偉(左起)攜手品牌代言人鳳小岳、時裝品牌APUJAN詹朴，一同發表「頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力」，並宣布全台首家現烤服務分店將於7月15日在台北車站開幕。圖/郭元益提供
郭元益副總經理郭建偉(左起)攜手品牌代言人鳳小岳、時裝品牌APUJAN詹朴，一同發表「頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力」，並宣布全台首家現烤服務分店將於7月15日在台北車站開幕。圖/郭元益提供

郭元益現烤服務據點再添一家，7月15日將進駐台北車站，讓旅客可全年品嘗現烤出爐的百年傳家酥皮香氣。郭元益首波主打秋節人氣限定商品，包括最新推出的頂級蛋黃酥-AMEDEI與紅豆口味、招牌冰沙餡餅每日現烤急送。日前除了請來師傅示範招牌手工桿製27層疊酥餅皮，也邀請品牌代言人鳳小岳分享他最愛的口味。

全新登場的「頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力」，選用義大利精品巧克力AMEDEI有機可可豆製成的可可粉融入豆沙內餡，加上AMEDEI醇黑90%的托斯卡尼莊園巧克力，帶有雅緻的薰衣草與花蜜香氣的濃郁可可，包覆經台灣在地特調蒸餾紅茶琴酒舒肥30小時以上的紅土醃製蛋黃，融合東西風味。「沒想到台式蛋黃酥與頂級的莊園巧克力這麼搭！」鳳小岳透露，自己也是新品試吃員之一，第一次試吃新口味就非常喜歡。他也推薦喜歡蛋黃酥跟喜歡巧克力的人都來試試，讓今年送禮更充滿新意。

郭元益副總經理郭建偉表示，我們一直思考如何滿足消費者對「現烤現吃」的期待。看好台北車站交通與人流，特別規劃現烤服務櫃台，每日提供3項由師傅親自手作的現烤招牌酥皮系列，開出品牌第一家全年供應現烤服務分店，呼應品牌158年前由一根扁擔起家，見證餅食文化的與時俱進。

郭元益「FOR YOU」伴手禮盒，由時裝品牌APUJAN詹朴團隊操刀，以訊號等元素，象徵遙遠彼端的心意將穿越層層雜訊，努力傳遞至資訊喧囂的現代中，遠看如同雜訊般的文字，詮釋對家人、朋友或情人微弱卻清晰的訊號，以及未曾改變或無法掩蓋的情感，更傳遞品牌乘載著歷史，即便在不同時空、用不同的形式，伴隨著糕餅與禮盒，仍堅定為送禮的人表達最美心意的理念。

鳳小岳擔任郭元益品牌代言人邁入第7年，一襲紅色提袋詮釋「FOR YOU」禮盒傳遞中秋節團圓祝賀心意。圖/郭元益提供
鳳小岳擔任郭元益品牌代言人邁入第7年，一襲紅色提袋詮釋「FOR YOU」禮盒傳遞中秋節團圓祝賀心意。圖/郭元益提供
郭元益推出AMEDEI莊園巧克力新口味。頂級蛋黃酥禮盒-綜合8入，680元。圖/郭元益提供
郭元益推出AMEDEI莊園巧克力新口味。頂級蛋黃酥禮盒-綜合8入，680元。圖/郭元益提供

品牌 巧克力 蛋黃酥

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