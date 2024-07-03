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買3000送2000！玖尹限時優惠 訂包廂送活龍蝦料理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一次購買2組港點券，即贈送「黑椒烤米鴨」，限量30組。圖／玖尹提供
一次購買2組港點券，即贈送「黑椒烤米鴨」，限量30組。圖／玖尹提供

為迎接4週年慶，主打新派粵菜、精緻港點的「玖尹」，限時推出週年優惠活動。活動期間購買3000元港點券，即贈送2000元現金抵用券，還有機會獲贈「黑椒烤米鴨」；預定大包箱者，則可免費招待「活龍蝦料理」，價值2,888元。

鄰近台北伊通公園的「玖尹」，以兼具傳統與時尚感的中式餐點為招牌，店內提供有25款手工港點與甜品。其中包括「水晶鮮蝦餃皇」、「日本帶子燒賣皇」、「黑松露野菌素粉粿」等點心，針對中午時段，還有「鮑魚香脆紅米鮮蝦腸粉」、「上品蒲燒鰻魚腸粉」等餐點。為慶祝4週年，7月5日至8月31日期間，凡購買每本3,000元的「港點券」，就贈送2,000元的現金抵用券；一次購入2本，再加贈「黑椒烤米鴨」1份，價值1,088元，僅限前30名。每本港點券內含2張腸粉券、8張港點／甜品券，最高價值3,420元。

除此之外，玖尹於地下一樓規劃有可容納14人的大包箱，採橢圓大理石桌，並提供投影布幕，可作為宴客或會議使用。7月5日至8月31日期間，凡預訂大包箱，即可招待「活龍蝦料理」1份，價值2,888元。包括有清蒸龍蝦佐客家粄條、獅城香辣醬龍蝦、白蘭地芝士龍蝦伊麵、啤酒蒜蓉焗龍蝦等選擇。

玖尹慶祝4週年，購買3,000元港點券，即贈送餐券2,000元。圖／玖尹提供
玖尹慶祝4週年，購買3,000元港點券，即贈送餐券2,000元。圖／玖尹提供
活動期間預訂大包箱，即可招待活龍蝦料理1份。圖／玖尹提供
活動期間預訂大包箱，即可招待活龍蝦料理1份。圖／玖尹提供

料理 鰻魚

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