比誰最新鮮 郭元益、大黑松小倆口拚現烤商機

糕餅業搶食現烤市場。郭元益宣布，現烤服務據點再添一家，預計7月15日進駐台北車站開出新門市；大黑松小倆口今天宣布，進駐台北101頂級超市Mia C'bon開出店中店，大黑松小倆口總經理邱義榮強調，烘焙業拚搏「誰最新鮮，誰就是贏家」。

郭元益第五代接班人、副總經理郭建偉表示，每年中秋節仍有顧客會特地到士林總店排隊購買限時限量的現烤商品；看好台北車站交通與人流，郭元益因此規劃現烤服務櫃台，每日提供3項現烤招牌酥皮系列，這是郭元益首家「全年供應現烤服務」分店，將在本月中開幕，此為郭元益全台第22家門市。

郭元益向中央社指出，本次在台北車站推出的現烤店面，為5坪空間迷你的TOGO（買了就走）店型，消費者可購買單顆糕點或不同入數選擇，期望該店能擴大郭元益現烤版圖，補足服務缺口；加上今年中秋節將推出頂級蛋黃酥新品，加上推現烤服務，希望帶動中秋節業績整體成長1成。

以牛軋糖闖出名號的糕餅品牌大黑松小倆口第二代、總經理邱義榮今天向中央社記者表示，大黑松小倆口目前共有6家門市，多年前品牌就在門市推出現烤服務，像博愛總店就推出漢餅、起酥蛋糕等現烤產品。

他指出，做現烤產品並不容易，在工廠生產的嚴格保存環境不同，現烤產品出爐後，易受濕氣而影響品質，因此保存期限只有一天。但是烘焙業有一個不變的經營原則，「誰（產品）最新鮮，誰就是贏家」。

尤其現烤產品有香氣，而客人當下拿到熱騰騰的產品，心理感受會覺得「剛出爐的特別新鮮」，提供的是五感體驗。但因現烤商品保存期限短，選店址一定得選在每天有固定人潮的地方，才能提高商品週轉率，每天都有最新鮮的商品上架。

他也表示，本月在台北101開出店中店，未來會持續找適合的店點，不排除再以店中店方式展店。