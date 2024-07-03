影／為巴黎奧運暖身　昇恆昌邀「創造焦點」進桃機獻技

巴黎奧運即將登場，昇恆昌免稅商店以行動支持，邀請即將前往巴黎「文化奧運」演出的當代馬戲團「創造焦點」於今天（3日）在桃機進行跨領域演出。「創造焦點」帶來節節攀升的「特技高拐」，成員倒立在距離地面超過5米的空中表演，象徵與奧運選手一起扶搖直上，飛向夢想，也提前讓往返國際的旅客欣賞台灣文化與新創藝術表演。

昇恆昌表示，2024夏季奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，屆時台灣有數十名選手為國爭光。昇恆昌長期關注台灣體壇並以實際行動幫助體育發展，今年更與中華奧林匹克委員會合作，不但將在選手出境時應援，還會舉辦奧運文物展等系列活動；昇恆昌集團旗下東方宇逸貴賓室也是2024巴黎奧運中華台北代表團指定使用貴賓室。

今天受邀進入桃機表演「特技高拐」的成員蔡宏義表示，首次參加文化奧運活動表演很激動，很開心能代表台灣被世界看到。今天的演出融合台灣的風俗民情，隊員們花費半年多的時間彩排、準備表演，內容不但量身設計，還加上倒立、翻滾、呼拉圈以及疊羅漢等技巧，將奧運的精神予以結合。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜指出，成立於2015年的「創造焦點」，致力於運用當代思維、新穎風格融合雜技、馬戲，持續推廣與發展台灣當代馬戲的新高峰。昇恆昌把具實力和文化特色的國際舞台搬到桃園機場，除了讓國際旅客欣賞台灣文化與新創藝術的聯合演出，也期盼與國際旅客分享台灣對文化的價值認同及自信。