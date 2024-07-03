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連兩年調漲！喜來登十二廚通膨扛不住 10月喊漲最高達11%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北喜來登十二廚菜色豐富，餐券年年熱搶。圖／寒舍集團提供
台北喜來登十二廚菜色豐富，餐券年年熱搶。圖／寒舍集團提供

五星飯店吃到飽餐廳漲聲再度響起，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自10月1日起，餐價將從平日午餐1,390元、下午茶890元、平日晚餐1,490元與平假日晚餐1,690元，各調漲100元，漲幅為7與11%。由於喜來登十二廚去年10月已調漲過一次，當時漲幅約7~8%，等於才漲一年又調漲，足見餐飲業對人力、食物成本上漲壓力持續攀升，不得不年年喊漲。

台北喜來登表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，因餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳、以及定期舉辦各式美食節活動，且原物料價格持續飆漲，在人力成本方面亦為持續提供優質的服務而進行餐價調整。

五星級的Buffet吃到飽，是不少饕客的最愛，但近年來在通膨的壓力下，價格也持續攀升。以去年來看，不僅喜來登十二廚，包括晶華柏麗廳、台北凱撒、凱達、台北新板希爾頓在下半年都漲過一波，漲幅大多落在10％至20％。

業者表示，吃到飽餐飲形態，成本中以食材占比最高，超過四成，另外，人事成本也超過二成五，是以成本壓力又高於一般餐廳。在通膨壓力下，通常是最先喊漲的。

吃到飽 喜來登 通膨

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