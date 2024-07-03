連兩年調漲！喜來登十二廚通膨扛不住 10月喊漲最高達11%
五星飯店吃到飽餐廳漲聲再度響起，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自10月1日起，餐價將從平日午餐1,390元、下午茶890元、平日晚餐1,490元與平假日晚餐1,690元，各調漲100元，漲幅為7與11%。由於喜來登十二廚去年10月已調漲過一次，當時漲幅約7~8%，等於才漲一年又調漲，足見餐飲業對人力、食物成本上漲壓力持續攀升，不得不年年喊漲。
台北喜來登表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，因餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳、以及定期舉辦各式美食節活動，且原物料價格持續飆漲，在人力成本方面亦為持續提供優質的服務而進行餐價調整。
五星級的Buffet吃到飽，是不少饕客的最愛，但近年來在通膨的壓力下，價格也持續攀升。以去年來看，不僅喜來登十二廚，包括晶華柏麗廳、台北凱撒、凱達、台北新板希爾頓在下半年都漲過一波，漲幅大多落在10％至20％。
業者表示，吃到飽餐飲形態，成本中以食材占比最高，超過四成，另外，人事成本也超過二成五，是以成本壓力又高於一般餐廳。在通膨壓力下，通常是最先喊漲的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言