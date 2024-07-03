瞄準國人暑假遊日本 全支付祭出筆筆消費18%回饋

全支付邁入500萬會員之際在７月暑假消費熱潮祭出多項活動，攜手28大人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，暑假也是出國旅遊的旺季，「去日本用全支付」活動第二波，推出為期三個月消費不限金額最高享18%回饋。

全支付表示，「到日本用全支付」活動第二波，即日起至9月30日，使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享10%回饋(含主活動全點7%回饋+帳戶全點1.5%回饋無上限+免1.5%海外交易手續費)；連結國泰世華銀行帳戶付款，額外再加碼全點8%回饋，形同赴日旅遊免換幣、免找零，免1.5%海外交易手續費。

此外，全聯PX Pay會員破1,000萬，全聯期盼PX Pay會員走出全聯、全支付會員帶入全聯，共同擴大會員效益。即日起到12月31日，PX Pay會員於全聯門市前月消費滿額，當月到全台近30萬個全支付合作店消費，最高可享全點4.5%回饋。