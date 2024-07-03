G-Shock最頂天花板再突破！MR-G規格2100系列首發

所有的事物都有極限，而極限的存在，就是用以突破的。G-Shock向來以強悍、運動、潮流、極限風格為主，品牌近日首次推出新款八角形表殼2100系列，揉和日本傳統工藝的「組仔細工」，一次突破功能與美學的雙重天花板、再創新高。

立體感波紋面盤並鑲嵌幾何網格設計的全新MRG-B2100B-1A，其設計靈感正來自日本木作工藝中的「組子細工」，並散見於貴族、武家、皇室的室內裝潢。新款的MRG-B2100B-1A因此從組子細工得到靈感，轉譯成表款設計，不僅透過幾何的結構展現日本傳統木工美學精神，同時也讓太陽能板透過微小開口、以進行充電，維持表款長久運作。