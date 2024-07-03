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G-Shock最頂天花板再突破！MR-G規格2100系列首發

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從表圈、表殼到表帶，MRG-B2100B-1A運用多種日本研發超硬合金打造，非一般強悍。圖／Casio提供
從表圈、表殼到表帶，MRG-B2100B-1A運用多種日本研發超硬合金打造，非一般強悍。圖／Casio提供

所有的事物都有極限，而極限的存在，就是用以突破的。G-Shock向來以強悍、運動、潮流、極限風格為主，品牌近日首次推出新款八角形表殼2100系列，揉和日本傳統工藝的「組仔細工」，一次突破功能與美學的雙重天花板、再創新高。

立體感波紋面盤並鑲嵌幾何網格設計的全新MRG-B2100B-1A，其設計靈感正來自日本木作工藝中的「組子細工」，並散見於貴族、武家、皇室的室內裝潢。新款的MRG-B2100B-1A因此從組子細工得到靈感，轉譯成表款設計，不僅透過幾何的結構展現日本傳統木工美學精神，同時也讓太陽能板透過微小開口、以進行充電，維持表款長久運作。

表款除了具有Tough Solar太陽能充電系統，並有Multiband 6六局電波以及Mobile Link手機連結功能，因此可讓表款以藍芽和智慧型手機配對；同時耐刮磨的藍寶石水晶玻璃鏡面則提高清晰度，維持一慣MRG本色，再「收錄」多元鬧鈴、碼表等功能，表款訂價15萬5,000元。夠強悍、耐衝擊，你，能招架嗎？

G-Shock全新MRG-B2100B-1A腕表，15萬5,000元。圖／Casio提供
G-Shock全新MRG-B2100B-1A腕表，15萬5,000元。圖／Casio提供
Casio推出全新MRG-B2100B-1A腕表，突破美學、工藝的雙重天花板。圖／Casio提供
Casio推出全新MRG-B2100B-1A腕表，突破美學、工藝的雙重天花板。圖／Casio提供
MRG-B2100B-1A的表圈零件便多達27個零件，複合、結實。圖／Casio提供
MRG-B2100B-1A的表圈零件便多達27個零件，複合、結實。圖／Casio提供
從「組子細工」得到啟發的面盤，將可吸收光源、進而轉換成電力能量。圖／Casio提供
從「組子細工」得到啟發的面盤，將可吸收光源、進而轉換成電力能量。圖／Casio提供

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