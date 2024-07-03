聽新聞
test
0:00 / 0:00
G-Shock最頂天花板再突破！MR-G規格2100系列首發
所有的事物都有極限，而極限的存在，就是用以突破的。G-Shock向來以強悍、運動、潮流、極限風格為主，品牌近日首次推出新款八角形表殼2100系列，揉和日本傳統工藝的「組仔細工」，一次突破功能與美學的雙重天花板、再創新高。
立體感波紋面盤並鑲嵌幾何網格設計的全新MRG-B2100B-1A，其設計靈感正來自日本木作工藝中的「組子細工」，並散見於貴族、武家、皇室的室內裝潢。新款的MRG-B2100B-1A因此從組子細工得到靈感，轉譯成表款設計，不僅透過幾何的結構展現日本傳統木工美學精神，同時也讓太陽能板透過微小開口、以進行充電，維持表款長久運作。
表款除了具有Tough Solar太陽能充電系統，並有Multiband 6六局電波以及Mobile Link手機連結功能，因此可讓表款以藍芽和智慧型手機配對；同時耐刮磨的藍寶石水晶玻璃鏡面則提高清晰度，維持一慣MRG本色，再「收錄」多元鬧鈴、碼表等功能，表款訂價15萬5,000元。夠強悍、耐衝擊，你，能招架嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言