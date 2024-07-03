Acer TravelMate商務筆電新機上市 3大AI功能打造高效行動工作力
搶攻AI PC換機潮，宏碁持續擴大AI PC產品線，宣布再推出多款AI桌上型電腦，均搭載全新Intel Core Ultra處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，為用戶帶來高性能與沉浸式體驗。另外，宏碁全系列商務AI筆電TravelMate系列新機，也將於本月陸續開賣。
為提供商務人士更多元的選擇，全新TravelMate系列商務AI筆電共推出頂級旗艦TravelMate P6、可翻轉使用的TravelMate P4 Spin及翻蓋設計的TravelMate P4，均搭載最新Intel Core Ultra處理器，內建NPU、配備Windows Copilot及Acer快捷鍵、可信任平台模組TPM 2.0安全防護及一系列宏碁商用管理解決方案；皆專為續航力和耐用性所設計，配備長效電池和快速充電功能、通過MIL-810H耐用性認證，且具備Acer Dust Defender防塵技術。此外，TravelMate筆電兼具永續設計，具TCO認證及EPEAT註冊等多元環保指標。
新推出的TravelMate商務筆電系列加入全新AI功能，並整合於TravelMateSense應用程式中的Acer Experience Zone，創作者可利用Acer LiveArt替影像中的人物、動物或物件移除背景，並於2D影像上生成深度圖；TravelMate系列搭載全新Acer PurifiedView 2.0，以NPU減輕AI加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗，得到最佳視訊會議或串流體驗，亦支援背景模糊、自動取景和視線校正，能隨時保持最佳狀態；同步支援Acer PurifiedVoice AI降噪技術，主動隔絕背景噪音，提供更清晰的音訊品質，透過一系列AI功能，讓商務人士工作更流暢高效率。
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