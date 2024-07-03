昇恆昌邀當代馬戲團桃機演出 力挺台灣奧運選手

為即將到來的奧運暖身，昇恆昌免稅商店今天邀請將前往巴黎文化奧運演出的當代馬戲團「創造焦點」，在桃機率先演出，提前讓往返國際旅客欣賞台灣文化與新創藝術融合表演。

2024夏季奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎登場，當代馬戲團「創造焦點」下午率先在第二航廈出境中央區帶來名為「榮耀之光」的5個橋段演出，其中飛耀夢想項目中節節攀升的「特技高拐」表演，隊員們在距離地面5公尺的空中倒立表演，擺出各種高難度姿勢，精彩絕倫的技巧，讓往來的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。

演員蔡宏義接受媒體聯訪表示，首次參加文化奧運活動表演心情很激動，很開心能代表台灣被世界看到，為了這場演出，隊員們花費半年多的時間彩排、準備表演，內容更量身設計，將台灣的風俗民情融入表演中，再加上倒立、翻滾、呼拉圈及疊羅漢等技巧，將奧運的精神予以結合。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜說，成立於2015年的「創造焦點」，運用當代思維、新穎風格融合雜技、馬戲，持續推廣與發展台灣當代馬戲的新高峰，昇恆昌把具實力和文化特色的國際舞台搬到桃園機場，除了讓國際旅客欣賞台灣文化與新創藝術的聯合演出，也期盼與國際旅客分享台灣對文化的價值認同及自信。

潘翠宜指出，昇恆昌免稅商店長期關注台灣體壇並以實際行動幫助體育發展，今年與中華奧林匹克委員會合作，除了將舉辦選手出境應援、奧運文物展等系列活動，7月15日起在台灣的松山、桃園、台中及高雄4個國際機場，打造奧運主題拍照區，歡迎大家拍照打卡力挺台灣選手。

潘翠宜強調，奧運是全球矚目的體育盛事，昇恆昌搶先在暑假開始就由當代馬戲表演打頭陣，吹響奧運號角，同時邀請國人一起為中華隊應援打氣。