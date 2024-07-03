快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

雲林25歲年輕警察猝死 他熱心助人驚傳意外同仁不捨

蠟筆小新連帽頸枕太實用必收！全聯飲料冰品積分樂開跑 5款療癒生活小物超想全包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯買冰品、冷飲或生鮮就缺「保溫保冷袋」，立刻換一個把戰利品裝回家。記者黃筱晴／攝影
全聯買冰品、冷飲或生鮮就缺「保溫保冷袋」，立刻換一個把戰利品裝回家。記者黃筱晴／攝影

天氣熱到要融化，隨時都想吃冰、喝飲料消暑解渴。全聯推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠外，5款小新粉絕不能錯過的療癒系周邊商品也一併亮相，外型超萌又兼具實用性，即日起至9月5日活動期間只需集滿蠟筆小新積分就能加價換購。同時，搶搭《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》暑假上映熱潮，即日起至7月31日前，持福利卡購買蠟筆小新積分商品，單筆任2件還可登錄抽電影兌換券2張。

跨世代的無厘頭角色「蠟筆小新」，每次推出周邊商品都大受消費者歡迎，此次共推出5款聯名積分換購小物，包含「多功能萬用袋」、「保溫保冷袋」、「造型公仔吸管冷飲杯」、「多功能變形頸枕」和「小白USB造型拍拍燈」，即日起至9月5日活動期間，只要持福利卡購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分，「PXGo!全聯線上購」隔日達同步響應飲料積分樂活動，箱購飲料每滿40元也贈1積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9月12日止。

換購首推「多功能變形頸枕」，暑假出遊旺季，連帽頸枕、靠枕長途搭車、搭機超好用，背後彈性帶設計還能當汽車座椅靠枕，多功能設計讓你外出旅遊也能擁有好心情，小新、小白任一款積分換購289元起，多功能CP值超高。「多功能萬用袋」又分成抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包共6款隨機出貨，可愛又可以收納隨身零錢、小物，積分換購60元起就能帶回家。到全聯買冰品、冷飲或生鮮就缺「保溫保冷袋」，立刻換一個把戰利品裝回家，共推出小新、小葵、小白、鱷魚阿山4種款式隨機出貨，積分換購169元起。

美廉社則自7月11日至7月23日推涼夏冰飲品優惠，門市提供近300支冰飲品商品，最低下殺5折起，再搭配美廉社專屬「全員凍起來 冷凍折扣卡」，即日起至9月17日限時販售，原價150元，會員價99元，只要持卡購買冷凍食品、冷凍/冷藏肉品、冷藏海鮮、生鮮蔬果，即享天天促銷價再9折。

「小白USB造型拍拍燈」共有3種亮度，積分換購349元起。記者黃筱晴／攝影
「小白USB造型拍拍燈」共有3種亮度，積分換購349元起。記者黃筱晴／攝影
多功能變形頸枕，積分換購289元起。記者黃筱晴／攝影
多功能變形頸枕，積分換購289元起。記者黃筱晴／攝影
全聯獨家新飲品買1送1起，嚐鮮、換購一次滿足。記者黃筱晴／攝影
全聯獨家新飲品買1送1起，嚐鮮、換購一次滿足。記者黃筱晴／攝影
全聯飲料冰品積分樂開跑，推5款蠟筆小新聯名積分換購小物。記者黃筱晴／攝影
全聯飲料冰品積分樂開跑，推5款蠟筆小新聯名積分換購小物。記者黃筱晴／攝影
「公仔吸管冷飲杯」，最適合夏天喝冷飲消消暑氣，積分換購249元起。記者黃筱晴／攝影
「公仔吸管冷飲杯」，最適合夏天喝冷飲消消暑氣，積分換購249元起。記者黃筱晴／攝影
「多功能萬用袋」又分成抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包共6款隨機出貨，可愛又可以收納隨身零錢、小物，積分換購60元起就能帶回家。記者黃筱晴／攝影
「多功能萬用袋」又分成抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包共6款隨機出貨，可愛又可以收納隨身零錢、小物，積分換購60元起就能帶回家。記者黃筱晴／攝影
「保溫保冷袋」共推出小新、小葵、小白、鱷魚阿山4種款式，等你來收集。記者黃筱晴／攝影
「保溫保冷袋」共推出小新、小葵、小白、鱷魚阿山4種款式，等你來收集。記者黃筱晴／攝影

冰品 美廉社

延伸閱讀

Uber Eats夏日消暑週週推優惠 飲料、冰品、防曬買1送1

富貴手救星！全聯這款洗碗精買一送一 內行人驚豔：油膩感全消除

全聯1款蟑螂藥超有效！一票網友大推：用一次可以撐3年

煥然一新！全聯這1罐清潔抽油煙機秒乾淨 她曝連婆婆都滿意

相關新聞

全支付會員邁入500萬 搶攻暑假商機推出多項優惠

全支付邁入500萬會員迎接暑假消費熱潮7月祭出多項活動，攜手28家人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，為攻搶暑假...

素還真領軍！7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」新北三重登場

7-ELEVEN積極發展差異化結構，自2019年開設首間肖像主題店，已累計12種經典IP、推出逾百家主題特色門市，今年7...

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

蠟筆小新連帽頸枕太實用必收！全聯飲料冰品積分樂開跑 5款療癒生活小物超想全包

天氣熱到要融化，隨時都想吃冰、喝飲料消暑解渴。全聯推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠外，5款小新粉絕...

JOY COLORi實驗室培育鑽石 刻畫文學經典「小王子」

採用實驗室培育鑽石打造珠寶的台灣品牌JOY COLORi未來鑽石，攜手羚邦正式授權的法國著名文學經典《小王子》，推出聯名...

香奈兒Gabrielle系列新香清新迎夏！嘉柏麗水漾香氛

「我決定自己的道路，這就是我。」大膽改寫20世紀女裝歷史的嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。以香奈兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。