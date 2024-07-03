蠟筆小新連帽頸枕太實用必收！全聯飲料冰品積分樂開跑 5款療癒生活小物超想全包
天氣熱到要融化，隨時都想吃冰、喝飲料消暑解渴。全聯推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠外，5款小新粉絕不能錯過的療癒系周邊商品也一併亮相，外型超萌又兼具實用性，即日起至9月5日活動期間只需集滿蠟筆小新積分就能加價換購。同時，搶搭《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》暑假上映熱潮，即日起至7月31日前，持福利卡購買蠟筆小新積分商品，單筆任2件還可登錄抽電影兌換券2張。
跨世代的無厘頭角色「蠟筆小新」，每次推出周邊商品都大受消費者歡迎，此次共推出5款聯名積分換購小物，包含「多功能萬用袋」、「保溫保冷袋」、「造型公仔吸管冷飲杯」、「多功能變形頸枕」和「小白USB造型拍拍燈」，即日起至9月5日活動期間，只要持福利卡購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分，「PXGo!全聯線上購」隔日達同步響應飲料積分樂活動，箱購飲料每滿40元也贈1積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9月12日止。
換購首推「多功能變形頸枕」，暑假出遊旺季，連帽頸枕、靠枕長途搭車、搭機超好用，背後彈性帶設計還能當汽車座椅靠枕，多功能設計讓你外出旅遊也能擁有好心情，小新、小白任一款積分換購289元起，多功能CP值超高。「多功能萬用袋」又分成抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包共6款隨機出貨，可愛又可以收納隨身零錢、小物，積分換購60元起就能帶回家。到全聯買冰品、冷飲或生鮮就缺「保溫保冷袋」，立刻換一個把戰利品裝回家，共推出小新、小葵、小白、鱷魚阿山4種款式隨機出貨，積分換購169元起。
美廉社則自7月11日至7月23日推涼夏冰飲品優惠，門市提供近300支冰飲品商品，最低下殺5折起，再搭配美廉社專屬「全員凍起來 冷凍折扣卡」，即日起至9月17日限時販售，原價150元，會員價99元，只要持卡購買冷凍食品、冷凍/冷藏肉品、冷藏海鮮、生鮮蔬果，即享天天促銷價再9折。
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