JOY COLORi實驗室培育鑽石 刻畫文學經典「小王子」

採用實驗室培育鑽石打造珠寶的台灣品牌JOY COLORi未來鑽石，攜手羚邦正式授權的法國著名文學經典《小王子》，推出聯名系列珠寶，共逾20款別緻的設計由知名國際珠寶設計師Charlotte Pittel操刀，以小王子的冒險旅程為靈感，並以故事角色發想命名，設計涵蓋戒指、耳環、項鍊、胸針等，以實驗室培育鑽石刻畫世界上最受歡迎的經典文學故事之一，即日起於全台6間專門店同步上市。

去年秋季曾為JOY COLORi未來鑽石打造廣受好評的「星繫情緣」系列Charlotte Pittel表示，要將Antoine de Saint-Exupéry膾炙人口的經典著作《小王子》化作珠寶，最大的挑戰在於捕捉到這本書的精髓。在這次的設計中，她也為這些廣為人知的符碼注入她個人的詮釋：玫瑰代表愛與美麗，狐狸象徵友情與馴服，而星星和行星：反映著小王子的旅行和浩瀚的宇宙。