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JOY COLORi實驗室培育鑽石 刻畫文學經典「小王子」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「星球」系列能清楚展現小王子星際旅程的樣貌，在旅程中，小王子發現六個獨特的星球，每一顆都像一面鏡子，映照出不同的人性特質。圖／法意荷股份有限公司提供
「星球」系列能清楚展現小王子星際旅程的樣貌，在旅程中，小王子發現六個獨特的星球，每一顆都像一面鏡子，映照出不同的人性特質。圖／法意荷股份有限公司提供

採用實驗室培育鑽石打造珠寶的台灣品牌JOY COLORi未來鑽石，攜手羚邦正式授權的法國著名文學經典《小王子》，推出聯名系列珠寶，共逾20款別緻的設計由知名國際珠寶設計師Charlotte Pittel操刀，以小王子的冒險旅程為靈感，並以故事角色發想命名，設計涵蓋戒指、耳環、項鍊、胸針等，以實驗室培育鑽石刻畫世界上最受歡迎的經典文學故事之一，即日起於全台6間專門店同步上市。

去年秋季曾為JOY COLORi未來鑽石打造廣受好評的「星繫情緣」系列Charlotte Pittel表示，要將Antoine de Saint-Exupéry膾炙人口的經典著作《小王子》化作珠寶，最大的挑戰在於捕捉到這本書的精髓。在這次的設計中，她也為這些廣為人知的符碼注入她個人的詮釋：玫瑰代表愛與美麗，狐狸象徵友情與馴服，而星星和行星：反映著小王子的旅行和浩瀚的宇宙。

系列設計以玫瑰金、白金、黃金等貴重金屬變化造型，聚焦實驗室培育鑽石的璀璨光芒。「小狐狸」系列以小狐狸溫馴又睿智的臉龐為發想，簡約幾何線條摩登時髦；「玫瑰」系列以層層花瓣包覆中央主鑽；具象的「星球」系列在立體金屬球上鑲嵌璀璨鑽石，則將浩瀚宇宙的星體凝聚為珠寶，「星空」系列則聚焦經典的五角星星造型，「流星」系列則為五角星星墜上寬如緞帶的長尾。

知名國際珠寶設計師Charlotte Pittel操刀，永續理念的全新起點。圖／法意荷股份有限公司提供
知名國際珠寶設計師Charlotte Pittel操刀，永續理念的全新起點。圖／法意荷股份有限公司提供
雋永的「流星」系列，以流星外觀為造型，為心中留下一道美麗的光痕。圖／法意荷股份有限公司提供
雋永的「流星」系列，以流星外觀為造型，為心中留下一道美麗的光痕。圖／法意荷股份有限公司提供
「小狐狸」系列珠寶與情感的完美結合，每一顆鑽石都象徵著情感的珍貴，願每一個人都能找到自己的心靈伴侶。圖／法意荷股份有限公司提供
「小狐狸」系列珠寶與情感的完美結合，每一顆鑽石都象徵著情感的珍貴，願每一個人都能找到自己的心靈伴侶。圖／法意荷股份有限公司提供
JOY COLORi未來鑽石攜手小王子推出全新聯名系列。圖／法意荷股份有限公司提供
JOY COLORi未來鑽石攜手小王子推出全新聯名系列。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰」系列珠寶將這份摯愛深深寄託於每一件珠寶之中，傳遞給每一對戀人，讓您和心愛之人的愛情故事永垂不朽。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰」系列珠寶將這份摯愛深深寄託於每一件珠寶之中，傳遞給每一對戀人，讓您和心愛之人的愛情故事永垂不朽。圖／法意荷股份有限公司提供

珠寶 設計師 鑽石

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