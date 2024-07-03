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素還真領軍！7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」新北三重登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，於新北三重推出全台首間「霹靂官方授權主題店」，7月10日正式開幕。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，於新北三重推出全台首間「霹靂官方授權主題店」，7月10日正式開幕。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN積極發展差異化結構，自2019年開設首間肖像主題店，已累計12種經典IP、推出逾百家主題特色門市，今年7月搭上二次元話題熱潮，與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，於新北三重推出全台首間「霹靂官方授權主題店」，7月10日起開幕慶OPEN!PLAZA專櫃單筆消費滿額限量送限定獨家素還真、年幾何明信片，快帶著心愛的公仔到門市拍照打卡！

7-ELEVEN與霹靂布袋戲雙方自2013年起便有深度合作，當時推出期間限定主題店吸引不少粉絲前來體驗帶動話題熱潮，今年暑假再度以全新面貌打造主題店，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商，帥氣、可愛兩種風格打造多元氛圍，讓門市搖身一變成為霹靂武俠宇宙。

為突顯霹靂一哥素還真的霸氣，7-ELEVEN「霹靂官方授權主題店」在門口就以素還真多種造型設計於柱面打造超氣勢門面，入口天花板則以霹靂群雄生、旦、淨、末、丑、雜創造滿滿霹靂氛圍。走進店內，櫃台處也可發現霹靂台柱素還真、一頁書領軍的主視覺，在座位區、牆柱以及冷藏區牆面皆以不同的「PILIGILI」設計圖素，將Q版布袋戲角色融入其中，多元風格搶眼卻不衝突，在門市更設置1座擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐，不定時送上驚喜，也歡迎粉絲們代上自己心愛的日月才子們前來合照打卡留念，一起英雄惜英雄。

7-ELEVEN「霹靂官方授權主題店」精選各式霹靂激戰天下公仔，還有超萌PILIGILI球尾麒麟抱枕。7月10日開幕起，OPEN!PLAZA專櫃單筆消費滿500元即可獲得一張英雄紀念款明信片，共有兩款，數量有限送完為止。

●7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」資訊

門市名稱：7-ELEVEN日揚門市（新北市三重區中正北路18之2號之3號之4號1樓）

7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「霹靂官方授權主題店」在門口就以素還真多種造型設計於柱面打造超氣勢門面，入口天花板則以霹靂群雄生、旦、淨、末、丑、雜創造滿滿霹靂氛圍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「霹靂官方授權主題店」在門口就以素還真多種造型設計於柱面打造超氣勢門面，入口天花板則以霹靂群雄生、旦、淨、末、丑、雜創造滿滿霹靂氛圍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」，門市設置擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。圖／7-ELEVEN提供

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