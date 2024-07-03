香奈兒Gabrielle系列新香清新迎夏！嘉柏麗水漾香氛

「我決定自己的道路，這就是我。」大膽改寫20世紀女裝歷史的嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。以香奈兒女士的本名Gabrielle命名的嘉柏麗香水，正是一款回歸本我、別具個性魅力的香水。2024年夏天，香奈兒嘉柏麗系列迎來該系列全新的第四款香氣：香奈兒嘉柏麗水漾香氛。

香奈兒嘉柏麗系列香氛洋溢馥郁花香，擁有所有香奈兒女性香水中最璀璨明亮的香調；此次推出出全新的嘉柏麗水漾香氛，主要以四款色澤潔白純淨的花卉清香所構成：帶有異國風情、香氣馥郁的茉莉；璀璨且交織果香的依蘭依蘭；清新燦漾的橙花；以及散發奶油甜香、充滿女性優雅氣質的格拉斯晚香玉。其中，為能展現更為清新明亮的氛圍，氣息向來最令人魂牽夢縈、縈繞成熟女性魅力的格拉斯晚香玉，特別採用花冠花萼部分，以有別以往的萃取方式，帶出前所未有的綠色草本香調，並在獨特花香主調中更注一抹莓果香氣，在炎炎夏日中讓人感受到彷彿晶亮氣泡的輕盈氣息。

「『香奈兒嘉柏麗水漾香氛』散發花卉芬芳，帶有一絲氣泡感果香，更增添明亮感，讓清新氣息迸發四溢。」，由香奈兒品牌專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）繼「香奈兒嘉柏麗琉金香水」及珍貴精緻的「香奈兒嘉柏麗香精」之後推出的全新水漾香氛，清新明亮，刻畫現代女性渾然天成、光芒四射的魅力，並且散發出隨興自然、真實不造作的嶄新風貌，鼓勵人們更加順從直覺、展現自我鮮明性格，走自己的路往目標前進。