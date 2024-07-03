主餐5折、滿700送700！米塔「蜀川香 酸菜魚」插旗台中

米塔集團旗下的「蜀川香 酸菜魚」，自即日起正式插旗台中，於中友百貨開出品牌第6間分店。為慶祝開幕，連續7天推出「酸菜魚、水煮牛」5折優惠，另外還有指定餐點買1送2、滿700送700等不同優惠。

首度進駐台中的「蜀川香 酸菜魚」，主打「酸菜魚」料理，選用烏鱧魚片配上魚骨高湯、秘製酸白菜、國產豬五花肉片等配料烹煮，並以四川泡椒、雲南花椒、辣椒乾等辛香料調味，酸爽帶勁並有著香麻滋味。同時店內並提供有水煮牛、辣蜀諸葛烤魚等多種川味菜餚，以及「蜀川香雙寶」、蜀川香催淚蛋」等特色料理。針對平日中午，還有個人酸菜魚套餐，方便一個人獨享酸菜魚料理。

為慶祝新店開幕，即日起至7月9日期間，凡內用「酸菜魚」或「水煮牛」系列主餐，可享主餐5折優惠，每日限量100組，午晚餐時段各50組。7月10日至7月31日期間，凡內用消費「酸菜魚」或「水煮牛」系列主餐，即招待蜀川香催淚蛋、風味小點各1份，享受「買1送2」，每日限量100組。8月1日起，凡單筆消費滿700元，則贈送價值700元的料理兌換券，送完為止。