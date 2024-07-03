快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

雲林25歲年輕警察猝死 他熱心助人驚傳意外同仁不捨

主餐5折、滿700送700！米塔「蜀川香 酸菜魚」插旗台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「蜀川香酸菜魚」正式插旗台中。圖／米塔集團提供
「蜀川香酸菜魚」正式插旗台中。圖／米塔集團提供

米塔集團旗下的「蜀川香 酸菜魚」，自即日起正式插旗台中，於中友百貨開出品牌第6間分店。為慶祝開幕，連續7天推出「酸菜魚、水煮牛」5折優惠，另外還有指定餐點買1送2、滿700送700等不同優惠。

首度進駐台中的「蜀川香 酸菜魚」，主打「酸菜魚」料理，選用烏鱧魚片配上魚骨高湯、秘製酸白菜、國產五花肉片等配料烹煮，並以四川泡椒、雲南花椒、辣椒乾等辛香料調味，酸爽帶勁並有著香麻滋味。同時店內並提供有水煮牛、辣蜀諸葛烤魚等多種川味菜餚，以及「蜀川香雙寶」、蜀川香催淚蛋」等特色料理。針對平日中午，還有個人酸菜魚套餐，方便一個人獨享酸菜魚料理。

為慶祝新店開幕，即日起至7月9日期間，凡內用「酸菜魚」或「水煮牛」系列主餐，可享主餐5折優惠，每日限量100組，午晚餐時段各50組。7月10日至7月31日期間，凡內用消費「酸菜魚」或「水煮牛」系列主餐，即招待蜀川香催淚蛋、風味小點各1份，享受「買1送2」，每日限量100組。8月1日起，凡單筆消費滿700元，則贈送價值700元的料理兌換券，送完為止。

料理 酸菜魚

延伸閱讀

酸菜魚、螺螄粉…內地餐館湧入 香港飲食業新衝擊

就愛這味！盤點中部以北必吃酸菜魚 「這幾間」必收藏

環球購物中心6餐飲居家新櫃報到 為暑假逛街潮暖身

築間股東會／通過申請上櫃案 超額配息9.5元

相關新聞

主餐5折、滿700送700！米塔「蜀川香 酸菜魚」插旗台中

米塔集團旗下的「蜀川香 酸菜魚」，自即日起正式插旗台中，於中友百貨開出品牌第6間分店。為慶祝開幕，連續7天推出「酸菜魚、...

鬼才主廚Hiroki再度來台！「壽司芳」全新菜單回歸初心

來自日本大阪的米其林星級壽司「壽司芳」，今年迎來在台第4個年頭。為了向顧客傳達自己「簡單純粹」的初衷，主廚Hiroki本...

7月樂齡開吃！ 六福萬怡「華麗奶奶日」邀55歲以上大嗑Buffet75折 再享銅板加購價

7月樂齡開吃！ 六福萬怡「華麗奶奶日」邀55歲以上大嗑Buffet75折 再享銅板加購價

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

拉亞漢堡「七龍珠套餐」上桌！ 馬克杯、保溫瓶帶回家

迎接暑假，「拉亞漢堡」攜手「七龍珠Z」，限時推出4款聯名套餐，消費滿額還可獲得龍珠，集滿龍珠，就可兌換七龍珠Z「變色馬克...

連14天用餐9折！藏壽司沙鹿中山路店開幕　再送紀念杯

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於7月16日於台中開設「沙鹿中山路店」，將成為台中海線最大千坪土藏造型店。為慶祝開幕，7月9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。