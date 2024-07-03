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NSO玫瑰騎士將登場 跨國聲樂家展歌喉

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

NSO歌劇音樂會《玫瑰騎士》將集結橫跨歐亞的著名音樂家，重現理查‧史特勞斯的經典大作！音樂總監馬寇爾3日在宣告記者會中分享，在音樂廳舞台展現歌劇是一大挑戰，會有不同的創意與方式呈現歌劇的細節。NSO歌劇音樂會《玫瑰騎士》將於11日到13日於國家音樂廳登場。

《玫瑰騎士》是理查‧史特勞斯創作的大型歌劇，故事敘述17歲的單身伯爵與32歲的元帥夫人發生外遇，伯爵又陰錯陽差地擔任了夫人表親的「玫瑰騎士」，向一位富家女提親，卻愛上她的故事。聲樂家們於現場引吭高歌，不僅展現嘹亮歌聲，角色們的逗趣互動更使得觀眾哈哈大笑。

馬寇爾表示，NSO樂季閉幕時都有舉辦歌劇的傳統，這次展演理查最有名、最美麗的作品。他提到，在音樂廳舞台上展現歌劇是一大挑戰，會運用不同的創意與方式，來完整展現歌劇細節。

導演太田麻衣子表示，大家都是厲害歌手與樂團，又演出自己最喜歡的理查‧史特勞斯，其實相當榮幸。她提到，這部歌劇有非常多的笑點，同時又有打動人心的音樂。

飾演元帥夫人的安．匹德森分享，這個角色在青春年華、被疼愛的過程成長，時間在沒有意識到的狀況下流失，但有一天，她看著鏡中的自己，問自己：「發生什麼事情」、「未來何去何從」等問題。她也於現場展現曼妙好歌喉，並展現出角色複雜的情緒。

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