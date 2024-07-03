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全支付會員邁入500萬 搶攻暑假商機推出多項優惠

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
全支付攜28大手搖飲品牌消費最高享15%回饋。圖／全聯提供
全支付攜28大手搖飲品牌消費最高享15%回饋。圖／全聯提供

全支付邁入500萬會員迎接暑假消費熱潮7月祭出多項活動，攜手28家人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，為攻搶暑假出國商機，全支付推出「去日本用全支付」活動第二波，為期三個月消費不限金額最高享18%回饋！

全支付表示，聯手28家人氣手搖飲品牌，7月3日至8月31日推出「夏日涼快飲料季」，消費不限金額最高享全點15%回饋，單筆消費最高可賺10全點，每人每周最高可賺20全點；此外，全支付新戶還可享受更多優惠。首次於指定飲料品牌消費滿200元，即可獲得最高100全點回饋，推薦好友加入全支付，還可再獲得50全點回饋，回饋無上限。

為推廣跨國境支付，全支付推出「到日本用全支付」活動第二波，7月3日至9月30日，使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享10%回饋，連結國泰世華銀行帳戶付款，額外再加碼全點8%回饋，赴日旅遊免換幣、免找零，免1.5%海外交易手續費。

另外，全支付同時推出國旅活動，樂遊「雲林」、「嘉義」及「台南」，7月3日至7月31日，不限金額消費筆筆享全點11.5%回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享全點15%回饋。

全支付 消費

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