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林柏宏、謝欣穎「美夢CP」合體！帥秀浪琴征服者新品

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新改裝完成的浪琴表板橋大遠百概念店，以藍白雙色、鏤空設計，傳遞出優雅、當代時髦氛圍。圖／Longines提供
全新改裝完成的浪琴表板橋大遠百概念店，以藍白雙色、鏤空設計，傳遞出優雅、當代時髦氛圍。圖／Longines提供

鮮明的運動風格總能帶來活力。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）於板橋大遠百專門店上發表了全新征服者系列Conquest新品。除品牌行銷副總裁Yannick Jenni親自來台，包含遠東百貨總裁徐雪芳、Swatch Group台灣總經理Christy Lai，以及人氣明星林柏宏、謝欣穎皆出席活動，展現熱切活力。

首度來台的浪琴行銷副總裁Yannick Jenni致詞時便表示，Conquest是擁有190年歷史的品牌在1954年時首次註冊正式名稱的經典表款，而在歷經70年時光後，不變的則有浪琴對於精準度與品質的要求，並表示了對台灣市場的重視。而近日將在新片《愛的噩夢》與謝欣穎二度同場飆戲的林柏宏，則笑稱活動中兩人組成的是「美夢CP」。

一身薄荷綠色泡泡紗西裝的林柏宏，手上配戴一只香檳色面盤的征服者系列42毫米計時碼表，他先表示喜歡表款的香檳金色，同時橡膠表帶的配戴觸感舒適，可正裝、也可展現運動活力。專訪時林柏宏並笑稱西裝顏色正是為搭配謝欣穎手上的薄荷綠女表，謝欣穎則亦誇獎林柏宏是少見能把薄荷綠色西裝搭配如此出色的男士，展現「美夢CP」好默契。

最早於1954年在瑞士註冊商標的「征服者」（Conquest）系列，2024年新品在原有的34、41與42毫米再擴充，推出30與38毫米兩種尺寸，而34與42毫米則帶來面盤新色。以34毫米的女性款為例，2024新品不只有薄荷綠、花瓣粉或冰心藍新色面盤搭配同色橡膠表帶，並有18K玫瑰夾金表殼的雙色金組合，此外42毫米屬於男性的計時碼表也添增以藍、綠、香檳色多種組合。

系列表款皆使用了專為浪琴開發的L888自動上鍊機芯，具備單晶矽擺輪游絲、三日動力儲存，高抗磁性，在上滿動能的情況下，假使周五下班時脫下手表、周一上班時仍能正常運作。新品並有香檳金色面盤搭配黑色橡膠表帶、白色面盤與藍色次表圈搭配精鋼鍊帶或藍色橡膠表帶，以及白色面盤與綠色次表圈搭配精鋼鍊帶或綠色橡膠表帶，造型可能豐沛多元。

更多新品，亦可親洽浪琴全新板橋大遠百概念店，地址為新北市板橋區新站路28號一樓，或電洽：02-2958-5011。

浪琴表全球行銷副總裁Yannick Jenni首度來台，展現對新品征服者系列腕表的看重。記者沈昱嘉／攝影
浪琴表全球行銷副總裁Yannick Jenni首度來台，展現對新品征服者系列腕表的看重。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎（右）與林柏宏近日有新片再度合作，並於浪琴征服者新品活動中、化身「美夢CP」。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎（右）與林柏宏近日有新片再度合作，並於浪琴征服者新品活動中、化身「美夢CP」。記者沈昱嘉／攝影
浪琴推出2024 Conquest征服者系列新品與新色，包含30與38毫米兩種尺寸，以及34毫米的薄荷綠、花瓣粉或冰心藍新色。圖／Longines提供
浪琴推出2024 Conquest征服者系列新品與新色，包含30與38毫米兩種尺寸，以及34毫米的薄荷綠、花瓣粉或冰心藍新色。圖／Longines提供
浪琴（Longines）Conquest征服者系列計時碼表，精鋼、黑色陶瓷表圈、PVD香檳金色面盤，12萬5,400元。圖／Longines提供
浪琴（Longines）Conquest征服者系列計時碼表，精鋼、黑色陶瓷表圈、PVD香檳金色面盤，12萬5,400元。圖／Longines提供
（由左至右）謝欣穎、林柏宏、浪琴表全球行銷副總裁Yannick Jenni、遠東百貨總裁徐雪芳、浪琴表台灣副總經理Teresa，Swatch Group台灣總經理Christy，一同出席新品發表活動。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）謝欣穎、林柏宏、浪琴表全球行銷副總裁Yannick Jenni、遠東百貨總裁徐雪芳、浪琴表台灣副總經理Teresa，Swatch Group台灣總經理Christy，一同出席新品發表活動。記者沈昱嘉／攝影
浪琴表Conquest征服者系列薄荷綠腕表，自動上鍊機械機芯、精鋼、34毫米、時間顯示，69,300元。圖／Longines提供
浪琴表Conquest征服者系列薄荷綠腕表，自動上鍊機械機芯、精鋼、34毫米、時間顯示，69,300元。圖／Longines提供
浪琴表Conquest征服者系列花瓣粉腕表，自動上鍊機械機芯、精鋼、34毫米、時間顯示，69,900元。圖／Longines提供
浪琴表Conquest征服者系列花瓣粉腕表，自動上鍊機械機芯、精鋼、34毫米、時間顯示，69,900元。圖／Longines提供

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