快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

雲林25歲年輕警察猝死 他熱心助人驚傳意外同仁不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳承一種熱情！香奈兒贊助第2屆比亞里茲國際影展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024年第2屆比亞里茲國際影展由香奈兒的擔任官方主要合作夥伴。圖／香奈兒提供
2024年第2屆比亞里茲國際影展由香奈兒的擔任官方主要合作夥伴。圖／香奈兒提供

第二屆比亞里茲國際影展（2nd Biarritz Film Festival - Nouvelles Vagues）日前圓滿落幕。延續品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對電影藝術不遺餘力的親力支持，與品牌與比亞里茲的緊密歷史淵源，法國精品品牌香奈兒（CHANEL）再度擔任影展的主要合作夥伴。

本屆影展策展團隊由創辦人暨主席Jérôme Pulis、負責人桑德琳布勞爾（Sandrine Brauer）和節目策劃總監Lili Hinstin組成，以訴說年輕世代的故事為宗旨，並藉由獨特媒介探索新生代的願景，包括以青年為故事主角和在社會中探索自我定位的作品。

今年影展共有28部作品入圍主競賽單元，由兩組評審團評選，選出得獎演員及導演：一組聚焦35歲以下跨領域藝術家，由導演Léa Mysius擔任主席，評審團成員包括導演章凝、演員柔伊德區（Zoey Deutch）、基姆愛吉林（Kim Higelin）等；另一組評審團則由來自全球各大頂尖電影院校的學生所組成。獎座設計出自法國巴黎布勒等藝術學院（École Boulle）學生之手，並由香奈兒旗下Métiers d'art高級手工坊的Desrues服飾珠寶配件工坊精心打造。

除了開閉幕式、頒獎典禮，為期六天的影展還包括室內與露天試映會、音樂會和相關主題展覽，以及與電影各領域嘉賓和大師互動交流的機會，香奈兒並於影展期間在當地著名地標Hôtel du Palais酒店主辦晚宴。

●香奈兒與電影藝術

香奈兒和電影的淵源始於和電影誕生於同一時代的嘉柏麗香奈兒。她在1931年之際就前往好萊塢，為當紅女演員如格洛麗亞斯旺森（Gloria Swanson）等人設計服裝，並與包括尚考克多（Jean Cocteau）、盧奇諾維斯康蒂（Luchino Visconti）、路易馬盧（Louis Malle）和亞倫雷奈（Alain Resnais）等許多傳奇電影導演合作。後來品牌的女裝創意總監也都延續這項傳承，為不同世代的電影明星打造電影中的戲服和紅毯禮服。

除此之外，香奈兒也持續贊助世界各地頂展和電影相關活動，例如杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）、里昂盧米埃電影節（Lumière Festival），以及最近的羅馬Villa Medici影展（Villa Medici Film Festival）、釜山國際電影節（Busan International Film Festival）和最近期的比亞里茨國際電影等，更積極投入協助修復電影史上的傑作，例如亞倫雷奈的《去年在馬倫巴》、羅伯特布烈松（Robert Bresson）的《布勞涅森林的女人們》等，確保電影歷史得以傳承。

評審團成員、演員柔伊德區穿香奈兒2024春夏高級時裝系列出席第2屆比亞里茲國際影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿香奈兒2024春夏高級時裝系列出席第2屆比亞里茲國際影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、導演章凝穿戴香奈兒服飾與配件出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、導演章凝穿戴香奈兒服飾與配件出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿戴香奈兒服飾、配件與高級珠寶出席第2屆比亞里茲國際影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿戴香奈兒服飾、配件與高級珠寶出席第2屆比亞里茲國際影展開幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿戴香奈兒斜紋軟呢外套與裙子、包包、與高級珠寶，出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿戴香奈兒斜紋軟呢外套與裙子、包包、與高級珠寶，出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿戴香奈兒服飾、配件與高級珠寶出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、法國女演員基姆愛吉林穿戴香奈兒服飾、配件與高級珠寶出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
演員安娜吉拉多特（Ana Girardot）擔任開幕典禮主持人，穿著香奈兒2024春夏高級時裝前導系列、配戴香奈兒高級珠寶出席開幕典禮。圖／香奈兒提供
演員安娜吉拉多特（Ana Girardot）擔任開幕典禮主持人，穿著香奈兒2024春夏高級時裝前導系列、配戴香奈兒高級珠寶出席開幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿戴香奈兒服飾與配件出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿戴香奈兒服飾與配件出席第2屆比亞里茲國際影展。圖／香奈兒提供
評審團成員、導演章凝穿著香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、導演章凝穿著香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供
評審團成員、演員柔伊德區穿香奈兒服飾出席第2屆比亞里茲國際影展閉幕典禮。圖／香奈兒提供

品牌 電影 香奈兒

延伸閱讀

中山73推消暑電影 濱口竜介3部作品打前鋒

《荒蕪之地•應許之心》坎城影帝當農夫 二奪歐洲影帝寶座

香奈兒2024-25秋冬高製大秀後台彩妝解密 新品將登場

難忘的夏日輕奢 香奈兒2024 COCO BEACH系列形象廣告

相關新聞

全支付會員邁入500萬 搶攻暑假商機推出多項優惠

全支付邁入500萬會員迎接暑假消費熱潮7月祭出多項活動，攜手28家人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，為攻搶暑假...

素還真領軍！7-ELEVEN全台首間「霹靂官方授權主題店」新北三重登場

7-ELEVEN積極發展差異化結構，自2019年開設首間肖像主題店，已累計12種經典IP、推出逾百家主題特色門市，今年7...

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

蠟筆小新連帽頸枕太實用必收！全聯飲料冰品積分樂開跑 5款療癒生活小物超想全包

天氣熱到要融化，隨時都想吃冰、喝飲料消暑解渴。全聯推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠外，5款小新粉絕...

JOY COLORi實驗室培育鑽石 刻畫文學經典「小王子」

採用實驗室培育鑽石打造珠寶的台灣品牌JOY COLORi未來鑽石，攜手羚邦正式授權的法國著名文學經典《小王子》，推出聯名...

香奈兒Gabrielle系列新香清新迎夏！嘉柏麗水漾香氛

「我決定自己的道路，這就是我。」大膽改寫20世紀女裝歷史的嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。以香奈兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。