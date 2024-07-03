傳承一種熱情！香奈兒贊助第2屆比亞里茲國際影展

第二屆比亞里茲國際影展（2nd Biarritz Film Festival - Nouvelles Vagues）日前圓滿落幕。延續品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對電影藝術不遺餘力的親力支持，與品牌與比亞里茲的緊密歷史淵源，法國精品品牌香奈兒（CHANEL）再度擔任影展的主要合作夥伴。

本屆影展策展團隊由創辦人暨主席Jérôme Pulis、負責人桑德琳布勞爾（Sandrine Brauer）和節目策劃總監Lili Hinstin組成，以訴說年輕世代的故事為宗旨，並藉由獨特媒介探索新生代的願景，包括以青年為故事主角和在社會中探索自我定位的作品。

今年影展共有28部作品入圍主競賽單元，由兩組評審團評選，選出得獎演員及導演：一組聚焦35歲以下跨領域藝術家，由導演Léa Mysius擔任主席，評審團成員包括導演章凝、演員柔伊德區（Zoey Deutch）、基姆愛吉林（Kim Higelin）等；另一組評審團則由來自全球各大頂尖電影院校的學生所組成。獎座設計出自法國巴黎布勒等藝術學院（École Boulle）學生之手，並由香奈兒旗下Métiers d'art高級手工坊的Desrues服飾珠寶配件工坊精心打造。

除了開閉幕式、頒獎典禮，為期六天的影展還包括室內與露天試映會、音樂會和相關主題展覽，以及與電影各領域嘉賓和大師互動交流的機會，香奈兒並於影展期間在當地著名地標Hôtel du Palais酒店主辦晚宴。

●香奈兒與電影藝術

香奈兒和電影的淵源始於和電影誕生於同一時代的嘉柏麗香奈兒。她在1931年之際就前往好萊塢，為當紅女演員如格洛麗亞斯旺森（Gloria Swanson）等人設計服裝，並與包括尚考克多（Jean Cocteau）、盧奇諾維斯康蒂（Luchino Visconti）、路易馬盧（Louis Malle）和亞倫雷奈（Alain Resnais）等許多傳奇電影導演合作。後來品牌的女裝創意總監也都延續這項傳承，為不同世代的電影明星打造電影中的戲服和紅毯禮服。