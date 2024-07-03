響應台灣熱氣球嘉年華！全家便利商店攜手台東縣政府推「紅烏龍茶葉蛋」　全台迎夏限時優惠必看

一年一度的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月6日起在台東縣鹿野鄉登場，全家便利商店響應全台最大夏季盛事，特別與台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，7月6日至8月20日於台東逾40間實體店舖限定販售，並有熟食區單顆形式及8入冷藏包裝可供選購。

本週末台東縣鹿野鄉將展開全台最大夏季盛事「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，「全家」自7月6日起與台東縣政府攜手合作，於台東逾40間店舖限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特，每顆售價20元，8月20日前購買可享第2顆6折，兩顆只要32元；店舖冷藏區同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包售價128元，等同8折優惠。

暑遊不可少的交通票券亦可至「全家」FamiPort購買及取票，即日起至8月6日使用FamiPort購票或領取實體票券，並於結帳時報會員手機號碼或出示「全家」APP會員條碼，不僅可獲得FamiCollection天然水610ml一瓶（單筆不累贈，數量有限，贈完為止），還能參加「便利服務抽獎趣」活動，有機會獲得「日本沖繩5天4夜雙人自由行」大獎。12月31日前持FamiPort實體票券，再享6大商品優惠，包含Fami!ce霜淇淋特價39元、Let’s Café小杯單品熱美式咖啡特價29元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵特價49元，以及Let’s Café PLUS、大戶屋、bb.q CHICKEN相關優惠活動。

本週六為節氣中的「小暑」，意味著天氣將會越來越熱，「全家」即日起接續推出多重商品優惠，包含冰品、冰飲、茶葉蛋等，為消費者降溫、消暑氣，同時補給滿滿能量。即日起至7月7日「全家」會員可享Let’s Café特大經典美式咖啡、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項第2杯10元優惠；「康康五」則於7月5日至7月7日推出義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂（435ml）、YOI鹼性水同品項買1送1。除了週末優惠之外，更加碼於7月8日至7月10日推出指定商品同品項第2件7元，包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶等。