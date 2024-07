「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 英國官方展覽首度移師登台

眾多粉絲引頸期盼的怪獸與大自然的奇幻世界DFantastic Beasts TM: The Wonder of Nature ) 特展,明 ( 7/4 ) 起將在中正紀念堂盛大開展,現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外,展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容,包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具,以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏,都將原汁原味呈現在大家眼前。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainmento與大英自然史博物館聯手打造,2020年在英國倫敦首次亮相,相繼在加拿大、澳洲展出,引爆全球火熱話題後,今年夏天在中正紀念堂將展開全亞洲第一站,台北站也將會是台灣唯一一站。

英國官方展覽首度移師登台「怪獸與大自然的奇幻世界」特展,將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏,與「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品,以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示,觀眾將沉浸在奇幻世界與大自然科學所交織的氛圍中,發現傳說中生物及令人無法自拔的魔法故事,都是受到現實世界的大自然所啟發,同時也將了解廣受粉絲喜愛的「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」電影中所出現的奇獸與現實自然界生物之問的聯繫。