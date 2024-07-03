「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 英國官方展覽首度移師登台
眾多粉絲引頸期盼的怪獸與大自然的奇幻世界DFantastic Beasts TM: The Wonder of Nature ) 特展，明 ( 7／4 ) 起將在中正紀念堂盛大開展，現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外，展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容，包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏，都將原汁原味呈現在大家眼前。
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainmento與大英自然史博物館聯手打造，2020年在英國倫敦首次亮相，相繼在加拿大、澳洲展出，引爆全球火熱話題後，今年夏天在中正紀念堂將展開全亞洲第一站，台北站也將會是台灣唯一一站。
英國官方展覽首度移師登台「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示，觀眾將沉浸在奇幻世界與大自然科學所交織的氛圍中，發現傳說中生物及令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發，同時也將了解廣受粉絲喜愛的「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」電影中所出現的奇獸與現實自然界生物之問的聯繫。
本次展覽最大的亮點，將引領觀眾了解更多傳說中生物背後的故事，進一步探索虛構的奇幻怪獸與現實生物共同擁有不可思議的能力，了解原來玻璃獸與阿德利企鵝有著一樣的習性， 而幻影猿的隱身技能 則是發想於能改變身體顏色的變色龍，此外還有木精、爆角怪、拜月獸等奇獸在展覽現場等著大家來互動與探索。
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