「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 英國官方展覽首度移師登台

眾多粉絲引頸期盼的怪獸與大自然的奇幻世界DFantastic Beasts TM: The Wonder of Nature ) 特展，明 ( 7／4 ) 起將在中正紀念堂盛大開展，現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外，展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容，包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏，都將原汁原味呈現在大家眼前。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainmento與大英自然史博物館聯手打造，2020年在英國倫敦首次亮相，相繼在加拿大、澳洲展出，引爆全球火熱話題後，今年夏天在中正紀念堂將展開全亞洲第一站，台北站也將會是台灣唯一一站。

英國官方展覽首度移師登台「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示，觀眾將沉浸在奇幻世界與大自然科學所交織的氛圍中，發現傳說中生物及令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發，同時也將了解廣受粉絲喜愛的「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」電影中所出現的奇獸與現實自然界生物之問的聯繫。