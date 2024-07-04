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上半年熱銷書公布！《排球少年》再創熱賣旋風 日本動漫魅力為何歷久不衰

遠見／ 文‧吳婉瑜
誠品書店公布上半年熱銷書榜單，可見《排球少年》再掀熱潮！圖擷自遠見雜誌，取自臉書@東立出版社
誠品書店公布上半年熱銷書榜單，可見《排球少年》再掀熱潮！圖擷自遠見雜誌，取自臉書@東立出版社

網路書店博客來日前宣布將於信義區開出首家實體店之後，又接著公布上半年十大熱銷排行榜，其中，漫畫類就有三本；無獨有偶，在誠品書店公布的上半年熱銷書榜單中，同樣可見漫畫書籍，而《排球少年》更造成熱賣炫風！漫畫類為何成為推升上半年書市的關鍵角色？

超人氣漫畫「排球少年」劇場版在台上映，短短兩個月便躍居日本類電影票房第三名，揭露10年來漫畫創作秘辛的《排球少年!! 10週年編年史》，不僅登上誠品書店2024上半年中文不分類暢銷榜TOP5，日文原作也高居外文暢銷榜日文類冠軍。

日本超人氣動畫電影「劇場版 排球少年!! 」。圖／羚邦提供
日本超人氣動畫電影「劇場版 排球少年!! 」。圖／羚邦提供

漫畫銷量新高，推動2024上半年書市

博客來最新公布「2024上半年新書暢銷榜TOP10」，前10名有3本都是漫畫書，《排球少年！！10週年編年史 全》在短短兩個月內銷售破萬本稱霸，《葬送的芙莉蓮》也因為金句爆紅而位列第三，《SPY×FAMILY 間諜家家酒 12》則穩居第六。

根據博客來內部統計，漫畫已連續四年成為類型成長之冠，業績雙位數增長，由此觀察，漫畫類書籍躍升成為推動上半年整體書市銷售成績的關鍵動能。圖擷自遠見雜誌，博客來提供
根據博客來內部統計，漫畫已連續四年成為類型成長之冠，業績雙位數增長，由此觀察，漫畫類書籍躍升成為推動上半年整體書市銷售成績的關鍵動能。圖擷自遠見雜誌，博客來提供

漫畫銷量創新高的三大因素

為何日本動漫魅力歷久不衰？

博客來分析背後原因，首先，動畫與電影發行是漫畫大賣的主要推力之一，以《排球少年》為例，今年4月首次登上大銀幕，不僅吸引17歲到29歲年輕人，也跨越了不同年齡層，成為博客來上半年熱搜關鍵字TOP1；動畫劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》上映後，票房頻傳捷報進而推升漫畫銷售，讓《排球少年！！10週年編年史》成為上半年銷售總榜和新書榜的雙冠軍。

其次，角色設定與週邊商品推出也增加了漫畫銷量。《排球少年！！10週年編年史》首批進貨，開賣半日就銷售一空，週邊商品熱賣也進一步推高銷量。漫畫完結三年後，粉絲們仍持續在社群平台上表達對角色的熱愛，形成了穩定的銷售基礎和廣泛的讀者群體。

再者，隨著串流平台普及和數位閱讀興起，社群媒體話題的迅速擴散，使得動漫作品的題材變得更加豐富多元。過去被視為年輕讀者喜愛的漫畫和輕小說，如今正逐漸擴大閱讀年齡層，例如，《葬送的芙莉蓮》雖是動漫作品中常見的勇者冒險旅程設定，但賦予「回憶」「思念」「人與人之間的關係」等探討面向，吸引了不僅是年輕人，還有文藝界人士的關注，博客來推出的套書組合更是在短短一個月內銷售破千套，超乎預期。

動漫IP跨域轉譯，吸引全球粉絲群體

動漫IP的跨域轉譯和串流平台的推動，成功延長了故事的生命力，吸引了全球各地的粉絲群體，像是去年《灌籃高手》電影版和《航海王》真人影集，再次擦亮了經典IP的招牌，而《鈴芽之旅》以動畫電影形式大放異彩，《我推的孩子》動畫首播在社群掀起熱烈討論。

根據博客來內部統計，漫畫已連續四年成為類型成長之冠，業績雙位數增長，由此觀察，漫畫類書籍躍升成為推動上半年整體書市銷售成績的關鍵動能。

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（本文出自2024.07.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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