高流新會員抽獎多款高雄港灣票券 搶攻暑假親子旅遊

搶攻暑假親子旅遊市場，高流推出會員抽獎活動，即起至16日新加入高流會員，有機會抽萬元以上景觀套房住宿券、夢境現實體驗券，以及台灣鐵道館小火車搭乘券、模型展票券等。

高雄流行音樂中心今天發布新聞稿指出，高流會員除能在自辦或合辦的演出購票累積點數換好禮，更能在高流進駐店家享生日好禮、消費優惠；參加活動可享好禮抽獎機會，幸運中獎民眾可藉此安排一趟親子遊高雄港灣的小旅行。

高流執行長丁度嵐表示，高流營運目標是將整座場域打造成一座「學園、樂園、星樂園」，提供愛樂人學習、民眾休憩及音樂人演出最佳去處；今年2月新推出會員制與民眾最習慣使用的LINE結合，讓會員在場域內多元運用享優惠。

丁度嵐說，會員提供高流自辦或合辦節目的購票積點、兌換限定商品，今年大港開唱2天就有近千歌迷將票券累積點數，當場兌換大港與高流聯名的襪子、零錢包及飲料等商品。

高流指出，會員抽獎活動首波針對暑期親子遊，邀請場域周邊店家與景點提供多種免費體驗券，包括高雄福容大飯店精緻景觀套房住宿券、高流鯨魚堤岸O1夢境現實MR沉浸式劇院體驗券、哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘券及模型展票券，還有愛河灣水樂園體驗券、高雄輪船公司海上巴士主題體驗券等多種好禮。

首波抽獎結果預計19日在高流臉書（Facebook）公告，高流說明，高雄近來演唱會及大型音樂活動蓬勃，高流海音館暑期活動滿檔，7、8月份的假日都有樂團藝人演出，其中8月3日、4日為高流自辦的2024藍寶石大歌廳演唱會，加上8月6日開展的藍寶石傳奇故事展，暑期到高流各場域隨時都有各種類型音樂活動與展覽。