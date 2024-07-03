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舊正濱所變身文創咖啡館 270度海景視野、融入遊戲場景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天上午偕同政策大使楊寶楨，參加舊正濱派出所活化咖啡店開幕活動，體驗、品嘗手工沖泡咖啡。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午偕同政策大使楊寶楨，參加舊正濱派出所活化咖啡店開幕活動，體驗、品嘗手工沖泡咖啡。記者游明煌／攝影

基隆在地青創咖啡攜手國際知名的雷亞遊戲與基隆市政府合作，將中正路舊正濱派出所打造成全新觀光節點，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽等文創咖啡館，270度無邊際海景視野超美。內部規畫雷亞遊戲場景下雨的世界，宛如基隆雨都的城市印象，遊客進入猶如到DeemoⅡ的奇幻世界。

市長謝國樑今天主持開幕，文觀局長江亭玫、兒少處長林麗蟬、綜發處長郭憲平及基隆政策推廣大使楊寶楨等人出席，基隆市霹靂舞協會及舞勢能街舞團隊的精采表演揭開序幕。

謝國樑表示，正濱及大沙灣觀光廊帶已成為基隆頗受歡迎的旅遊熱區，包括熱門的網美打卡點正濱漁港彩色屋、最美的台畜熱狗候車亭一直延伸到舊正濱派出所，市府攜手在地青年、國際遊戲IP與學校團體，將舊正濱派出所空間創新活化，透過產官學界共榮共創，打造成為最美的咖啡文創空間。

謝國樑引述遊戲標語「只要演奏音樂，就能喚來晴天」，他說，基隆正在一點一滴地變得更好玩、更有趣，市府也會繼續打造更多的亮點，例如由市府與必應創造合作的音樂空間也即將開幕，這是基隆邁向音樂城市的重要里程碑。

謝國樑與楊寶楨更帶領民眾參觀咖啡工作坊，親自現場體驗咖啡烘豆、磨豆並自製掛耳咖啡的樂趣。

江亭玫說，「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」即日起正式對外營運，民眾只要消費飲品就能獲得杯墊，更有多個新奇打卡點等著民眾前來探索，1樓有頂尖的烘豆機及磨豆機，讓旅客從產線前端體驗烘豆的樂趣；2樓則是可遊戲場景；3樓為閱讀休憩區；4樓規畫為共創空間；5樓為藝文展覽空間；頂樓的空中景觀區，可以眺望270度無邊際的海景，一覽正濱漁港與八尺門的壯麗景色。

舊正濱所變身文創咖非館，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽等。記者游明煌／攝影
舊正濱所變身文創咖非館，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽等。記者游明煌／攝影
舊正濱所變身文創咖非館，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽等。記者游明煌／攝影
舊正濱所變身文創咖非館，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽等。記者游明煌／攝影
舊正濱所變身文創咖非館，頂樓有270度無邊際海景，視野超美。記者游明煌／攝影
舊正濱所變身文創咖非館，頂樓有270度無邊際海景，視野超美。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天主持開幕，文觀局長江亭玫、政策推廣大使楊寶楨等人出席。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天主持開幕，文觀局長江亭玫、政策推廣大使楊寶楨等人出席。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午偕同政策大使楊寶楨，參加舊正濱派出所活化咖啡店開幕活動，體驗、品嘗手工沖泡咖啡。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午偕同政策大使楊寶楨，參加舊正濱派出所活化咖啡店開幕活動，體驗、品嘗手工沖泡咖啡。記者游明煌／攝影

咖啡館 基隆 謝國樑

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