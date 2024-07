影／紅肉紅龍果外銷日本首運 鄭麗君：大家等了8年

農業部與國內生產合作社、貿易業者及各單位努力合作,歷經日本公告同意後一個月,首櫃紅肉紅龍果6公噸完成檢疫處理,今天在豐原檢疫處理場辦理「Home Run Go 紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會,行政院副院長鄭麗君出席記者會時說,大家見證這感動的一刻,已等了8年。

行政院副院長鄭麗君表示,努力和準備了8年,大家今天見證這一刻,看到紅肉紅龍果將邁向日本,她知道此消息後很感動,台灣是水果王國,她孩子最愛吃紅肉紅龍果,大家迫不及待要和日本好朋友分享,努力8年過程很辛苦,她感謝所有參與的單位和農友。

鄭麗君表示,大家共同努力才能打造出確保供貨穩定,品質保障的農產品外銷的體系,代表台灣農產品重大里程碑,她說台灣水果越來越受國際市場肯定,也是台日友好關係的一大步。日本是台灣農產品外銷的很大市場,台灣果品在日本外銷金額逐年上升,輸日比例已上升到47.4%。

鄭麗君表示,台灣水果的好,日本朋友最知道,台灣鳳梨在日本也很受歡迎,銷日金額已突破6億,期待紅肉紅龍果再造風潮,這是農業該努力的道路,積極協助農友生產優質農產品,突破農業技術,開拓多元外銷市場,擦亮水果王國品牌,實質提升農民收入。

農業部長陳駿季指出,我國紅龍果口感香甜、質地細緻且富含多種營養素,不論果實大小、口感、風味、糖度等條件均明顯優於其他海外競爭對手,是極具外銷競爭力的果品,近5年來生產面積約2800公頃,平均產量規模上看7萬公噸,全年生產的電照栽培技術,供貨數量充足且穩定,尤其國人消費需求,主要栽培品種為紅肉種,占8成以上。

陳駿季說,提高農民所得是農業部一直努力方向,透過農產品高端市場開拓就是方法之一,為確保生產和到貨品質,將啟動的第二階段冷鏈計畫就是有此目標,他說確保品質後通路很重要,要建立長期的通路連結。

農業部指出,台灣紅肉紅龍果的外銷突破,歸功於台灣農民的專業與耕耘,配合動植物防疫檢疫署加強農產品外銷相關病蟲害管理,在農糧署輔導下做目標市場的產銷規劃,並透過產銷履歷驗證溯源管理,型塑果品可追溯供貨來源的優質形象,在農業部與農民及業者共同努力合作下,奠定台灣紅龍果行銷國際市場的堅實基礎。

首發紅肉紅龍果將搶占日本一年約1600公噸的消費市場,迎戰越南白肉紅龍果,進一步讓日本消費者瞭解台灣鮮果的優質與新鮮。

農業部表示,我國為果實蠅疫區,日本為非疫區國家,紅龍果銷日會受到檢疫限制,我國於民國106年向日本提出三角柱屬紅龍果市場准入案,期間歷經日本派調查官來臺進行檢疫殺蟲試驗認證,舉行公聽會、預告檢疫規定及收集公眾意見等諸多程序,歷經8年努力,今年6月5日對外公告我國紅肉種紅龍果可輸入日本。