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bb.q「黑蒜嘿皮炸雞、炸雞蛋糕」開賣！憑學生證送飲料

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
bb.q CHICKEN與金家ㄟ聯名推出「黑蒜嘿皮炸雞」。圖／全家國際餐飲提供
bb.q CHICKEN與金家ㄟ聯名推出「黑蒜嘿皮炸雞」。圖／全家國際餐飲提供

連鎖韓國炸雞「bb.q CHICKEN」與人氣Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，本季推出第三波聯名「黑蒜嘿皮炸雞」，另外為即將到來的體育賽事、父親節等活動節日，也應景推出「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，憑學生證購買，再額外加送2罐飲料，有吃又有喝。

7月4日正式登場的「黑蒜嘿皮炸雞」，採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭，搭配醬油製成黑蒜風味醬汁，風味溫和帶甜，並少了生蒜頭嗆鼻的辛辣味，再配上嚴選氣冷雞，打造出原汁原味的「黑蒜嘿皮炸雞」，半雞1份399元，亦可搭配成半半炸雞、雙味全雞，另有「去骨黑蒜嘿皮炸雞」，1份419元。

除此之外，bb.q CHICKEN也推出「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，將炸雞均勻拌上甜鹹交錯的黑蒜醬，搭配花椰菜、玉米，以及最上層的蒜末，創造出黑、黃、綠色交錯的炸雞蛋糕，同時擁有豐富的層次滋味，每份479元，另還有「去骨黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，每份499元，均僅限內用。

為慶祝新品上市，7月4日至8月31日期間，凡購買「黑蒜嘿皮炸雞」任一品項，並出示「學生證」就送2罐汽水（百事可樂/七喜）。

黑蒜嘿皮炸雞蛋糕，每份479元。圖／全家國際餐飲提供
黑蒜嘿皮炸雞蛋糕，每份479元。圖／全家國際餐飲提供

蒜頭 雞蛋

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