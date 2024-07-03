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Uber Eats夏日消暑週週推優惠 飲料、冰品、防曬買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats與屈臣氏推「健康美麗大賞」，祭出夏日肌膚保養的必備好物和好康。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與屈臣氏推「健康美麗大賞」，祭出夏日肌膚保養的必備好物和好康。圖／Uber Eats提供

暑假熱浪來襲，為滿足民眾各種夏日活動的需求，Uber Eats與全聯、大潤發、屈臣氏等生鮮雜貨商家合作夥伴推出「夏日消暑七折起」專區，連續4週提供夏日需求最高的飲料冰品、餅乾零食、防曬用品等，眾多品項第2件5折起、買1送1等專屬優惠。

第一週登場的是Uber Eats上的全聯福利中心商家合作夥伴，即日起至7月4日，消費者可享「SF蠟筆小新牛乳」2罐49元、「阿奇儂x法朋香柚檸檬奶霜脆雪派」2盒99元的超值優惠；當季鮮甜鳳梨製作的「賓格瑞TAOM Bar鳳梨冰棒」2盒也只要198元。

第二週的強棒檔期是大潤發商家合作夥伴，7月5日至7月11日期間，提供包括懷舊解渴神物「黑松沙士PLUS強碳酸600ml 4入裝」近5折，原價132元現在只要76元；「御茶園冰釀麥萃低熱量590ml 4入裝優惠價為68元；原價1件120元的「杜老爺特級芒果冰淇淋」更下殺到2件只要154元。

第三週7月12日至18日期間，家樂福在Uber Eats上推出眾多飲料冰品、餅乾零食與防曬用品選擇，熱銷品項「卡迪那95度C北海道風味薯條海苔口味」、「卡迪那95度C松露風味薯條」、「卡迪那95度C甜心地瓜條原味」祭出7折超殺優惠；此外，推出夏日戶外活動必備的防曬用品買1送1的誘人優惠，包含SPF50+香蕉船運動系列酷涼防曬噴霧、Biore含水防曬保濕水凝乳與水凝露，以及SPF24凡士林透亮防曬修護潤膚露。

第四週則是曬後必須的美妝保養，7月19日至7月25日期間，屈臣氏於Uber Eats上打造「健康美麗大賞」活動，推出夏日肌膚保養的必備好物和好康，包括屈臣氏獨家販售的「Biore含水防曬幻光水凝乳－薰衣草紫」享7.1折優惠；超夯的「DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8% 15ml」、「肌研光透潤血色感面膜系列」都推出買1送1優惠。

另外，Uber Eats也提供2項商家端新功能上線，包括「解鎖多元優惠」、「生鮮雜貨商品擴編」雙重生鮮雜貨外送體驗升級，商家現在可以自行推出買1送1之外的多樣優惠型態，如「多件商品組優惠」、「買二送一」、「買A送B」等類似實體店面常見的優惠型態。而商家現在也可使用上架數萬支商品的強大系統後台，方便隨時擴增商品類別和品項，讓消費者享受更貼近實體生鮮超市的採買體驗。

Uber Eats攜手全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏，週週祭出對抗酷暑的夏季特色商品優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats攜手全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏，週週祭出對抗酷暑的夏季特色商品優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與全聯、大潤發、屈臣氏推出「夏日消暑七折起」專區。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與全聯、大潤發、屈臣氏推出「夏日消暑七折起」專區。圖／Uber Eats提供

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