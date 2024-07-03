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麗寶賽道搖滾嘉年華全卡司曝光 高爾宣、麋先生輪番演唱

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗寶賽道搖滾嘉年華活動豐富，除了藝人演唱，還有經典老車巡禮等活動。業者提供
麗寶賽道搖滾嘉年華活動豐富，除了藝人演唱，還有經典老車巡禮等活動。業者提供

全台唯一賽車主題音樂活動「麗寶賽道搖滾嘉年華」，8/10、8/11在麗寶國際賽車場展開，將有滅火器、高爾宣等多組歌手團體輪番演唱，還有經典老車巡禮、餐車美食市集、全齡路跑等豐富活動，台中全新大型音樂活動，盡情享受這場音樂與賽車的狂歡派對。

「麗寶賽道搖滾嘉年華」歌手卡司豐富，有金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣、麋先生、王ADEN、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、老破麻、Multiverse、福夢FUMON、胖虎punkhoo、粗大BAND、SHOOTUP、莉莉周她說、Dizlike、Empty Orio等共計16組歌手樂團，雙舞台輪番演唱，歌曲種類涵蓋流行樂、搖滾樂、嘻哈饒舌等多種風格，是聽團仔們必追的年度音樂盛事。

活動單日票每張1,199元（現場購票1,599元）、雙日票1,599元（現場價1,999元），想玩樂園又聽團可選擇「樂園雙園擇一+單日票」只要1,599元(原價2,899元)；早鳥雙人住宿套票6,999元（原價13,348元），包含麗寶賽車主題旅店雙人一泊一食，及嘉年華門票2張，讓您免去舟車勞頓，輕鬆享受兩日的音樂表演和賽車體驗。

換個跑道衝一波!本次活動另一亮點為「麗寶國際賽道星光搖滾路跑」，路跑場地選在國際級的G2大賽道，路線分為 21、7、3.5公里三組，活動物資含主題限定毛巾、紀念跑衣、電繡老帽、完賽獎牌等，跑者本人憑路跑手環於 8/10下午15:00後免費進入「麗寶賽道搖滾嘉年華」活動現場，運動完後還能享受音樂和豐富美食市集，憑手可享優惠價999元加購 8/11入場門票，享受兩天滿滿的搖滾派對。

當日還有古巴三明治、日式鬆餅、煙燻BBQ、冰品等多個餐車，以及美食、文創等主題市集攤位，讓你補充滿滿能量，憑麗寶賽道搖滾嘉年華門票、路跑手環，可享樂園門票、摩天輪搭乘券、卡丁車等購票優惠，讓你聽歌玩樂一次滿足。

早鳥住宿即將開賣，嘉年華門票+賽車旅店雙人住宿只要6,999元。業者提供
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路跑結合音樂祭「麗寶國際賽道星光搖滾路跑」搖滾嘉年華全卡司曝光。業者提供
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麗寶國際星光搖滾路跑，場地選在G2大賽道，跑者可踏上國際級賽道，感受不同坡度的挑戰。業者提供
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董事長樂團 路跑

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