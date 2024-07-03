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限時5天！輸入這3組關鍵字 LINE幫你放熊大、兔兔煙火

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月8日10:00，LINE聊天室限時推出夏日煙火聊天室特效。圖／LINE提供
即日起至7月8日10:00，LINE聊天室限時推出夏日煙火聊天室特效。圖／LINE提供

夏天夜晚怎麼能少了煙火的點綴！今年暑假，不僅在澎湖、大稻埕會施放燦爛煙火，在LINE聊天室中，輸入關鍵字，也可以讓可愛的熊大兔兔一起點亮你的夏日夜空。

即日起至7月8日10:00，LINE聊天室推出夏日煙火聊天室特效，只要輸入「夏天」、「暑假」、「煙火」3組關鍵字，背景就會變成黑夜，點亮可愛的熊大與兔兔煙火。只要是LINE iOS 9.15.0版以上，以及LINE Android 10.2.0版以上且Android OS 7.1以上，就可以使用這些關鍵字給親友驚喜。可惜這次電腦版並不支援。

如果手機LINE版本為12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也能重複欣賞夏日煙火特效。若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現夏日煙火特效的話，可嘗試將LINE重新開啟， 或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。

LINE 兔兔 熊大

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