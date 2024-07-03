LINE禮物3周年再推5大品牌「禮物1+1」 買星巴克指定商品送110元折價券

解決現代人想要關心對方又不想過度張揚的送禮心情，「LINE禮物」服務上線3年已送出超過5,000萬個禮物，歡慶3周年，即日起至8月31日，LINE禮物攜手長期合作的5大夥伴：星巴克、麥當勞、必勝客、7-ELEVEN與酷聖石推出「禮物1+1」送禮優惠活動，用戶購買/贈送指定商品，完成兌換後，購買者/送禮者即可獲得贈品1份，新客領取指定優惠券，還可在訂單內享現折優惠，新客購買/贈送指定星巴克商品，最高還有機會拿100%回饋。讓大家輕鬆送出實用禮，自己也能享受優惠。

此外，多款宅配商品也有推出驚喜送禮活動，攜手百大專櫃品牌推出指定商品買1送1和眾多知名品牌加價購、下單即贈活動。包括L'OCCITANE 歐舒丹、Jo Malone London、innisfree、vacanza、寶拉珍選、七見櫻堂等，有機會獲得LINE POINTS最多300點。活動期間LINE禮物更與站上超過50家品牌推出不定期的送禮驚喜活動。