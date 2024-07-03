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展期長達半年 郵政博物館舉辦「寵物郵票特展」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

中華郵政公司為使大眾更加認識可愛且與人親近的熱門寵物，傳達尊重生命及正確照顧觀念，規畫今年7月6日至明年1月5日期間，舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」，參觀者在社群打卡，即贈「造型卡片-台北北門郵局」1張，展期期間分6梯次限量贈送。

寵物帶給人們無比的快樂和幸福，不僅是主人的情感依靠，甚至成為親密的家庭成員。為此。中華郵政規畫今年7月6日至明年1月5日，在郵政博物館台北館特展室舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」，盼透過純真可愛的動物郵票、擬真毛小孩羊毛氈與待領養浪浪攝影作品，激發民眾對寵物的愛心，學習愛與奉獻的生命教育。

中華郵政表示，凡參觀者於展場打卡或拍照上傳至FB、IG或Google Map，經導覽人員確認，即贈「造型卡片－台北北門郵局」1張，展覽期間分6梯次限量贈送，送完為止。

另外，今年8月11日下午1點30分及3點，在郵政博物館本館6樓分別舉辦「金魚滿堂造型卡片」及「棉線纏繞表情貓咪卡片」免費手作教學活動，歡迎民眾踴躍上網報名參加、蒞臨參觀。

中華郵政規畫今年7月6日至明年1月5日期間，舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」。圖／中華郵政提供
中華郵政規畫今年7月6日至明年1月5日期間，舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」。圖／中華郵政提供
中華郵政規畫今年7月6日至明年1月5日期間，舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」。圖／中華郵政提供
中華郵政規畫今年7月6日至明年1月5日期間，舉辦「萌寵報到－寵物郵票特展」。圖／中華郵政提供

中華郵政 北門 寵物

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