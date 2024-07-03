Dyson Airstrait二合一吹風直髮器在台開賣 新光三越A11限時體驗店買就送超值好禮

一台就能將頭髮吹乾、吹直的整髮器，會不會太神奇！持續鑽研美髮科技的Dyson又出新招，宣布推出「Dyson Airstrait二合一吹風直髮器」，有別於傳統加熱面板直髮器的高溫傷害及只可用於乾髮的單一使用性，獨家研發利用氣流與智能溫控系統，無需極端高溫，一步實現乾髮同時拉直，且濕髮、乾髮都能用，惱人自然捲、乾枯稻草髮、頑固粗硬髮等，用Dyson Airstrait都能輕鬆快速地吹出具自然感的光亮直髮。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器手柄鎖定時就是吹風機模式，可用於濕髮先吹乾髮根；解鎖手柄就變成直髮器，以強勁而集中的氣流吹乾同時拉直濕髮，一步到位，顛覆傳統直髮器依賴極端高溫為髮絲帶來的熱力損害。不僅簡化每日吹整及造型程序，更快速輕鬆地塑造出順滑自然的直髮造型，因為是運用風力而不是熱度，可以保持頭髮的自然水份，減少頭髮毛躁和飛翹。

Dyson Airstrait配備Dyson Hyperdymium馬達，13片葉輪的轉速高達每分鐘106,000轉，每秒可推送出超過11.9升空氣，產生高達3.5kPa氣壓。馬達輕量小巧但動力強勁，所產生的氣流再透過直髮器上兩排1.5毫米的出氣窄縫加速吹送，高速氣流以45度向下吹出，在兩者獨家技術加乘之下，達到同時吹乾及均勻直髮的效果，而精準的定向氣流更有助撫平毛躁髮絲。

與Dyson頭髮護理系列其他產品一樣，Dyson Airstrait二合一吹風直髮器具備智能溫控技術，每秒偵測30次以確保氣流不會高於所需溫度，巧妙運用自然科學便可以避免倚賴極端高溫對頭皮及髮絲造成的不可逆熱傷害，使熱量能平均分布於髮絲，吹乾髮絲的同時也能擁有自然光澤美髮效果。

Dyson Airstrait擁有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」模式固定造型。兩種造型模式均預設特定熱力及氣流選項，以根據不同髮質提供最佳造型效果。「濕髮」造型模式下可選擇為80°C、100°C及115°C；「乾髮」造型模式則設有100°C或115°C可以依照需求調整，亦可進一步選擇「加強」模式；氣流控制方面，二合一吹風直髮器設有低速及高速兩種氣流速度選擇，操作簡單直覺。