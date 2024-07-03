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Louise Bourgeois回顧展 羅馬博爾蓋塞美術館登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bourgeois《Cell》系列中倒數第二件作品《Cell (The Last Climb)》位於入口大廳的中央，為展覽揭開序幕，螺旋形是她作品中反復出現的圖案。圖／FENDI提供
Bourgeois《Cell》系列中倒數第二件作品《Cell (The Last Climb)》位於入口大廳的中央，為展覽揭開序幕，螺旋形是她作品中反復出現的圖案。圖／FENDI提供

《Louise Bourgeois：Unconscious Memories》回顧展將自即日起至2024年9月15日止於義大利羅馬的博爾蓋塞美術館（Galleria Borghese）登場，不僅是該館首次為當代女性藝術家舉辦的展覽，也是羅馬首次展出這位在20世紀最具影響力之法裔美籍藝術家的作品。除了展出Louise Bourgeois的在藝術史上的貢獻與成就，也見證她與羅馬、博爾蓋塞美術館之間的深厚淵源。

在Louise Bourgeois（1911-2010）長達70年的藝術生涯中，精神分析和女權主義為其創作核心。她在1967年首次造訪義大利羅馬，除了博爾蓋塞美術館，也於托斯卡尼的皮特拉桑塔（Pietrasanta）建立了工作室，是她職業生涯裡的重要轉捩點。她在20多歲時在巴黎羅浮宮學習藝術史與擔任導覽員，期間接觸到了一直在羅浮宮展出的博爾蓋塞美術館保存創辦收藏家Scipione Borghese的收藏品。兩個藝術心靈的相遇成就了她在職業生涯末期開始創作的大型裝置系列《Cells》，也是這次展覽的必看重點。

Bourgeois運用各種形式、材料和尺度，深入探究人類複雜的情感和心理狀態，透過實體和隱喻傳達轉變的主題，將深刻的個人元素與更廣泛的存在問題融為一體。1960年代，她在經歷了一段密集的精神分析後，開始使用乳膠、石膏、蠟和其他材料創作生物形態的作品，並在1967-72年期於皮特拉桑塔、卡拉拉等地工作室創作了大量青銅和大理石雕塑。1990年代初，由雕塑元素、現成物品和她畢生保存的物品組成的第一組《Cells》系列作品首度亮相；布料這種素材則出現在她職業生涯最後15年。

《Louise Bourgeois: Unconscious Memories》透過交織藝術家的個人記憶與公共美術館，呈現Bourgeois作品中兩個非常重要的面向：潛意識和記憶。展覽路線穿過美術館的多個展間、鳥舍（Aviary）和梅里蒂安娜花園（Meridiana Garden），約20件雕塑品將與博爾蓋塞美術館的獨特建築及藏品進行對話，此次展出的作品《Janus Fleuri》、《Topiary》和《Passage Dangereux》中都體現「變形」這個貫穿她創作的主題。

《Louise Bourgeois：Unconscious Memories》展覽由Cloé Perrone策畫、 Geraldine Leardi與Philip Larratt-Smith擔任策展人、由The Easton Foundation及梅迪奇山莊羅馬法蘭西學院（Academy of France - Villa Medici）合作舉辦，並由義大利精品品牌FENDI擔任官方贊助商。

《Louise Bourgeois：Unconscious Memories》展覽資訊

•期間：2024年6月21日至9月15日

•地點：GALLERIA BORGHESE博爾蓋塞美術館

Piazzale Scipione Borghese, 5 00197 Rome, Italy

•日期和時間：週二至週日，上午9時至下午7時（下午5時45分後停止入場）每週一閉館，參觀時間為2小時，每小時開放一次

•門票：普通票13歐元；18-25歲優惠票

•必須預約

•電話：+39 06 32810

•網址：www.galleriaborghese.beniculturali.it

在鳥舍展出的《Spiral Woman》。圖／FENDI提供
在鳥舍展出的《Spiral Woman》。圖／FENDI提供
《Topiary》反映一個花中少女的有機生長和發育階段，展現出從年輕到成熟的自然和個人轉變。圖／FENDI提供
《Topiary》反映一個花中少女的有機生長和發育階段，展現出從年輕到成熟的自然和個人轉變。圖／FENDI提供
梅迪奇山莊羅馬法蘭西學院於Salon de lecture展出藝術家用一個樓梯和樓梯底下的兩個大球體組成的《No Exit》。圖／FENDI提供
梅迪奇山莊羅馬法蘭西學院於Salon de lecture展出藝術家用一個樓梯和樓梯底下的兩個大球體組成的《No Exit》。圖／FENDI提供
藝術家用粉色大理石創作的《Jambes Enlacées》是雙腿略為交叉，反映I號廳Paolina Borghese的腳踝。圖／FENDI提供
藝術家用粉色大理石創作的《Jambes Enlacées》是雙腿略為交叉，反映I號廳Paolina Borghese的腳踝。圖／FENDI提供
《Untitled (No. 7)》作品中的兩雙手緊握，一座小房子象徵著庇護和保護。圖／FENDI提供
《Untitled (No. 7)》作品中的兩雙手緊握，一座小房子象徵著庇護和保護。圖／FENDI提供
《Cell XX (Portrait)》系列以兩個頭像之間的無聲交流，深入探討情感的肖像，展現人類心理的私密面貌。圖／FENDI提供
《Cell XX (Portrait)》系列以兩個頭像之間的無聲交流，深入探討情感的肖像，展現人類心理的私密面貌。圖／FENDI提供
在皇家大廳（Hall of the Emperors）中展出Bourgeois多件用布料製作的頭像。圖／FENDI提供
在皇家大廳（Hall of the Emperors）中展出Bourgeois多件用布料製作的頭像。圖／FENDI提供
梅里蒂安娜花園中的大型青銅作品《Spider》，象徵Bourgeois母親的保護和堅韌。圖／FENDI提供
梅里蒂安娜花園中的大型青銅作品《Spider》，象徵Bourgeois母親的保護和堅韌。圖／FENDI提供
在Lanfranco廳展出Bourgeois所創作《Cell》系列尺寸最大的作品《Passage Dangereux》，體現一個小女孩成長為成熟女性的歷程。圖／FENDI提供
在Lanfranco廳展出Bourgeois所創作《Cell》系列尺寸最大的作品《Passage Dangereux》，體現一個小女孩成長為成熟女性的歷程。圖／FENDI提供

羅馬 美術館 義大利

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