Louise Bourgeois回顧展 羅馬博爾蓋塞美術館登場

《Louise Bourgeois:Unconscious Memories》回顧展將自即日起至2024年9月15日止於義大利羅馬的博爾蓋塞美術館(Galleria Borghese)登場,不僅是該館首次為當代女性藝術家舉辦的展覽,也是羅馬首次展出這位在20世紀最具影響力之法裔美籍藝術家的作品。除了展出Louise Bourgeois的在藝術史上的貢獻與成就,也見證她與羅馬、博爾蓋塞美術館之間的深厚淵源。

在Louise Bourgeois(1911-2010)長達70年的藝術生涯中,精神分析和女權主義為其創作核心。她在1967年首次造訪義大利羅馬,除了博爾蓋塞美術館,也於托斯卡尼的皮特拉桑塔(Pietrasanta)建立了工作室,是她職業生涯裡的重要轉捩點。她在20多歲時在巴黎羅浮宮學習藝術史與擔任導覽員,期間接觸到了一直在羅浮宮展出的博爾蓋塞美術館保存創辦收藏家Scipione Borghese的收藏品。兩個藝術心靈的相遇成就了她在職業生涯末期開始創作的大型裝置系列《Cells》,也是這次展覽的必看重點。

Bourgeois運用各種形式、材料和尺度,深入探究人類複雜的情感和心理狀態,透過實體和隱喻傳達轉變的主題,將深刻的個人元素與更廣泛的存在問題融為一體。1960年代,她在經歷了一段密集的精神分析後,開始使用乳膠、石膏、蠟和其他材料創作生物形態的作品,並在1967-72年期於皮特拉桑塔、卡拉拉等地工作室創作了大量青銅和大理石雕塑。1990年代初,由雕塑元素、現成物品和她畢生保存的物品組成的第一組《Cells》系列作品首度亮相;布料這種素材則出現在她職業生涯最後15年。

《Louise Bourgeois: Unconscious Memories》透過交織藝術家的個人記憶與公共美術館,呈現Bourgeois作品中兩個非常重要的面向:潛意識和記憶。展覽路線穿過美術館的多個展間、鳥舍(Aviary)和梅里蒂安娜花園(Meridiana Garden),約20件雕塑品將與博爾蓋塞美術館的獨特建築及藏品進行對話,此次展出的作品《Janus Fleuri》、《Topiary》和《Passage Dangereux》中都體現「變形」這個貫穿她創作的主題。

《Louise Bourgeois:Unconscious Memories》展覽由Cloé Perrone策畫、 Geraldine Leardi與Philip Larratt-Smith擔任策展人、由The Easton Foundation及梅迪奇山莊羅馬法蘭西學院(Academy of France - Villa Medici)合作舉辦,並由義大利精品品牌FENDI擔任官方贊助商。

《Louise Bourgeois:Unconscious Memories》展覽資訊

•期間:2024年6月21日至9月15日

•地點:GALLERIA BORGHESE博爾蓋塞美術館

Piazzale Scipione Borghese, 5 00197 Rome, Italy

•日期和時間:週二至週日,上午9時至下午7時(下午5時45分後停止入場)每週一閉館,參觀時間為2小時,每小時開放一次

•門票:普通票13歐元;18-25歲優惠票

•必須預約

•電話:+39 06 32810

•網址:www.galleriaborghese.beniculturali.it