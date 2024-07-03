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穿比基尼享吃嘉義和牛涮1折優惠 穿短褲點樂檸漢堡也有優惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
王品集團旗下新開幕的嘉義市和牛涮垂楊店，與全國各店同步，推出全桌客人穿比基尼、海灘褲或泳褲，可享指定產品1折優惠，7月每天限額10人很快預約額滿。圖／王品集團提供
王品集團旗下新開幕的嘉義市和牛涮垂楊店，與全國各店同步，推出全桌客人穿比基尼、海灘褲或泳褲，可享指定產品1折優惠，7月每天限額10人很快預約額滿。圖／王品集團提供

炎夏高溫熱昏人！王品集團旗下新開幕的嘉義市和牛涮垂楊店，與全國各店同步，推出全桌客人穿比基尼、海灘褲或泳褲，可享指定產品1折優惠，7月每天限額10人很快預約額滿；另，嘉義在地老字號樂檸漢堡，長期推出客人穿短褲優惠，這次再推穿短褲點「漢堡套餐」享套餐飲品升級優惠，可任選65元以下飲品。

王品集團、樂檸漢堡，以客人穿著清涼方式優惠行銷手法，成為話題，在地連鎖美食品牌樂檸漢堡經營，用客人穿短褲優惠已長達10多年，優惠內容雖有調整，但穿短褲優惠方式不變；新加入的王品旗下嘉市和牛涮垂楊店，配合王品統一行銷，全桌客人身著比基尼、海灘褲或泳褲，即可享指定產品1折優惠，7月預約額滿。

和牛涮垂楊店說，穿比基尼認定標準放寬，運動內衣也可以，男生穿海灘褲，活動期間7至8月，7月每天限額10名客人額滿，近千元消費額只需1折百餘元。

王品繼去年推「比基尼」活動，1日起旗下青花驕、和牛涮等5個品牌，再推出比基尼活動。凡同桌顧客皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，即可享「指定餐點1折」優惠。若穿戴墨鏡或草帽，也可享88折優惠，另有消費送888開鍋金等活動。對此行銷，民眾反映不同，有人對為了省錢吃大餐，穿清涼給人看不以為然；有人認為很棒又省錢。

嘉義本地連鎖老品牌樂檸漢堡，南北部都有分店，主張輕鬆、自在、舒服的用餐風格，引領「快速慢食Fast Casual」餐飲新風潮。內行網友提到「要去吃的話，記得要穿短褲喔！」、「穿短褲會有優惠」，現在推出穿短褲點「漢堡套餐」享套餐飲品升級優惠，可任選65元以下飲品。

嘉義在地老字號樂檸漢堡，長期推出客人穿短褲優惠，這次再推穿短褲點「漢堡套餐」享套餐飲品升級優惠，可任選65元以下飲品。圖／樂檸漢堡提供
嘉義在地老字號樂檸漢堡，長期推出客人穿短褲優惠，這次再推穿短褲點「漢堡套餐」享套餐飲品升級優惠，可任選65元以下飲品。圖／樂檸漢堡提供
王品集團旗下新開幕的嘉義市和牛涮垂楊店，與全國各店同步，推出全桌客人穿比基尼、海灘褲或泳褲，可享指定產品1折優惠，7月每天限額10人很快預約額滿。 記者魯永明／攝影
王品集團旗下新開幕的嘉義市和牛涮垂楊店，與全國各店同步，推出全桌客人穿比基尼、海灘褲或泳褲，可享指定產品1折優惠，7月每天限額10人很快預約額滿。 記者魯永明／攝影

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