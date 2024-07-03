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黃刀鎮追極光

聯合報／ 本報訊

有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，帶旅人一連四晚前往黃刀鎮追極光，入住加拿大冰河景觀度假村Glacier View Lodge，欣賞洛磯山國家公園群和班芙小鎮秋景，並搭乘世界唯一「巨輪冰原雪車」。

有行旅自然奇觀系列「加拿大洛磯山秋色黃刀鎮極光愛攝之旅」十三天十夜旅程，九月廿日至十月二日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3926、8643-3517，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/3ztaDG8

加拿大 極光

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