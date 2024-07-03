蕭邦大賽銅獎得主 劉珒獨奏 明搶早鳥

國際知名鋼琴家劉珒（Kate Liu）九月八日將在台灣舉行「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」，為樂迷帶來集結蕭邦精髓的音樂饗宴，udn售票網（https://reurl.cc/gGALrb）明天中午十二時開放早鳥票搶先購，最低八五折。

劉珒年僅卅歲，以精湛技巧和深刻詮釋，在廿一歲時榮獲國際蕭邦鋼琴大賽第三名佳績，這也是繼一九六五年阿格麗希、一九七○年內田光子、一九八○年夏巴諾娃、二○一○年阿芙蒂耶娃等歷屆前三名得主後，獲獎的女性鋼琴家。

此次由聯合數位文創主辦「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」的演出，劉珒將帶來拿手的蕭邦三大經典曲目，敘事曲、夜曲以及馬祖卡舞曲。蕭邦的敘事曲不僅是技巧的考驗，更是情感的宣洩，每首作品都充滿濃厚的抒情性和戲劇性，展現蕭邦深處的情感世界。劉珒將以其獨特的音樂理解和細膩的演奏風格，詮釋這些經典作品。