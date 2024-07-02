限時聯名！拉亞漢堡「七龍珠套餐」上桌 馬克杯、保溫瓶帶回家
迎接暑假，「拉亞漢堡」攜手「七龍珠Z」，限時推出4款聯名套餐，消費滿額還可獲得龍珠，集滿龍珠，就可兌換七龍珠Z「變色馬克杯」或是「保溫隨行杯」，適合粉絲們將悟空、特南克斯等角色帶回家。甚至還有「龍珠雷達遊戲」讓粉絲們互動，更添樂趣。
7月2日至9月30日期間，全台拉亞漢堡推出4款七龍珠Z套餐，其中「七龍珠Z 1號餐」包括有KITKAT奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡、黃金脆薯、中杯奶茶，每套153元；「七龍珠Z 2號餐」則有蝦排蛋皇后奶油吐司、蘋果派、中杯奶茶，每套144元。「七龍珠Z 3號餐」吃得到鐵板烏龍麵&煎餃、麥克雞塊、奶皇包、中杯奶茶，每套150元；至於「七龍珠Z 4號餐」內含烙烤雞腿米堡、蘋果派、奶皇包、中杯奶茶，每套139元。
針對此次合作，拉亞漢堡更重磅推出4款全新七龍珠Z包裝，包含地球神龍、悟天與特南克斯、魔人普烏及各式經典。另外在活動期間，線上每次單筆消費滿100元，即可獲得一顆龍珠，集滿14顆龍珠，即可免費兌換「變色馬克杯（不挑款）」，加入55度以上熱水，馬克杯將重現悟空、特南克斯、弗利沙等經典人物，亦可加價99元購買保溫隨行杯；集滿21顆龍珠，則可免費兌換「保溫隨行杯（不挑款）」。
除此之外，只要單筆消費滿200元並使用線上支付，即可參加「龍珠雷達遊戲」，透過遊戲有機會獲得額外的龍珠。此外，拉亞會員也可使用10點會員印花參加遊戲，彷彿參與天下第一武道館，享受冒險、戰鬥元素，感受滿滿的龍珠情懷。
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