移工每2天到超商消費1次 One-Forty攜手全家推友善服務

移工、移民在台人數近百萬人。致力於移工教育的非營利組織One-Forty與全家便利商店今發布「移工便利商店大調查」指出，移工平均每2天就會到便利商店消費一次，除工作、居家場所，便利商店已是移工在台的「生活第三空間」，但受限語言溝通、飲食禁忌，移工到超商消費長常遭遇阻礙。為打造更友善多元的社會，One-Forty攜手全家推動「移民工友善服務計畫」，透過設置多語溝通墊板、東南亞商品區，讓移工消費更便利無礙。

全家便利商店總經理薛東都說，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，全家與One-Forty合作推動移民工友善服務計畫，以「多交流、多語系、多商品」作法，從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

One-Forty創辦人陳凱翔指出，透過線上問卷、焦點團體座談做出的移工便利商店大調查發現，移工平均每兩天到便利商店消費一次，除了購買生活所需日用品，匯款回鄉、領錢、寄收包裹也仰賴便利商店，單次消費金額甚至約高於國人近兩倍。

根據調查，移工在便利商店消費最常遇到「語言溝通」與「飲食禁忌」障礙。在台工作12年多的莉莉分享，一開始語言、文字能力不夠好，每次都很怕買到有豬油、豬肉的食品，必須詢問店員，店員說沒有才敢買。

One-Forty與全家便利商店攜手推出「移民工友善服務計畫」，包括推出東南亞語系的「溝通友善墊板」，在墊板上同時呈現泰國、越南、印尼、菲律賓4國語言，擴及全台超過4200 家店舖，協助店員與移民工溝通；設置「多元東南亞商品」回應移工對誤食禁忌產品的擔憂，以及推出東南亞食物的期待，今年將擴大「東南亞進口商品專區」至全台500間店舖，同時對貨架進行標示優化，標示來源國及HALAL清真標示等。

為了讓多元共融概念從「全家」延伸到全台每一個家庭，全家也號召消費者一起支持One-Forty失智症照顧計畫，培訓外籍看護成為失智長輩最好的陪伴助力。7月10日至8月6日在全家APP捐款給One-Forty單筆滿500元，就有機會抽東南亞來回機票一張，限量60組Let's Café經典美式5杯。