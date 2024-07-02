「柏捷頓家族」Jonathan Bailey攜手LOEWE 推特別版T恤做慈善

在Netflix熱播古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）中演出大受歡迎的英國演員Jonathan Bailey，不久前成立The Shameless Fund慈善基金會，旨在建立沒有歧視的世界，讓所有LGBTQ+人士都可以在沒有歧視、壓迫或羞愧的壓力下真誠地生活及自由戀愛。西班牙品牌LOEWE特地與Jonathan Bailey攜手合作，推出特別版「Drink Your Milk」T恤，售出一件T恤就會捐款予The Shameless Fund，為其宗旨籌募善款。

「Drink Your Milk」T恤的設計帶點幽默玩味俏皮，靈感來自由Jonathan Bailey主演的美國歷史影集《Fellow Travelers》其中一幕，這部影集改編自Thomas Mallon在2007年出版的小說，講述兩個男人在1950年代麥卡錫主義盛行時期相遇，展開長達數十年的浪漫故事。特別版T恤自即日起在品牌官網和限定專門店。 「Drink Your Milk」T恤正面。圖／LOEWE提供 「Drink Your Milk」T恤背面。圖／LOEWE提供 LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供 LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供