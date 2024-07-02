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「柏捷頓家族」Jonathan Bailey攜手LOEWE 推特別版T恤做慈善

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供

在Netflix熱播古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）中演出大受歡迎的英國演員Jonathan Bailey，不久前成立The Shameless Fund慈善基金會，旨在建立沒有歧視的世界，讓所有LGBTQ+人士都可以在沒有歧視、壓迫或羞愧的壓力下真誠地生活及自由戀愛。西班牙品牌LOEWE特地與Jonathan Bailey攜手合作，推出特別版「Drink Your Milk」T恤，售出一件T恤就會捐款予The Shameless Fund，為其宗旨籌募善款。

「Drink Your Milk」T恤的設計帶點幽默玩味俏皮，靈感來自由Jonathan Bailey主演的美國歷史影集《Fellow Travelers》其中一幕，這部影集改編自Thomas Mallon在2007年出版的小說，講述兩個男人在1950年代麥卡錫主義盛行時期相遇，展開長達數十年的浪漫故事。特別版T恤自即日起在品牌官網和限定專門店。

「Drink Your Milk」T恤正面。圖／LOEWE提供
「Drink Your Milk」T恤正面。圖／LOEWE提供
「Drink Your Milk」T恤背面。圖／LOEWE提供
「Drink Your Milk」T恤背面。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手演員Jonathan Bailey推出「Drink Your Milk」T恤。圖／LOEWE提供

LGBTQ 品牌 捐款 美國

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