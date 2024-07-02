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連14天用餐9折！藏壽司沙鹿中山路店開幕 送限量紀念杯
日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於7月16日於台中開設「沙鹿中山路店」，將成為台中海線最大千坪土藏造型店。為慶祝開幕，7月9日至7月22日期間，參與社群活動可享9折優惠，消費滿1,200元，還可獲贈「和風玻璃杯」。
藏壽司「沙鹿中山路店」乃是台中第11間、台灣第57間分店，採用傳統日系的土藏屋造形設計，提供233席座位，預計在7月9日起試營運，並於7月16日正式開幕。慶祝新店開幕，7月9日至7月22日期間，完成社群任務，即可享有「用餐9折」優惠！折扣後消費金額超過1,200元，還可以兌換「和風玻璃杯」1個，共4款造型依序推出，包括「達摩款」、「富士山款」、「招財貓款」與「Logo 款」，每款限量各160個，送完為止。
除了新店開幕，藏壽司自7月9日起，也推出「盛夏美味」活動，提供全新品項「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」，另有「壽喜牛山藥泥軍艦」、「大葉明太子小貝柱」等選擇，還有「香濃芒果聖代」、「檸檬造型蛋糕」、「波士頓派」等甜點品項。
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