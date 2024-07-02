快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連14天用餐9折！藏壽司沙鹿中山路店開幕 送限量紀念杯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
於「沙鹿中山路店」消費滿額，就可獲贈限量和風玻璃杯。圖／藏壽司提供
於「沙鹿中山路店」消費滿額，就可獲贈限量和風玻璃杯。圖／藏壽司提供

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於7月16日於台中開設「沙鹿中山路店」，將成為台中海線最大千坪土藏造型店。為慶祝開幕，7月9日至7月22日期間，參與社群活動可享9折優惠，消費滿1,200元，還可獲贈「和風玻璃杯」。

藏壽司「沙鹿中山路店」乃是台中第11間、台灣第57間分店，採用傳統日系的土藏屋造形設計，提供233席座位，預計在7月9日起試營運，並於7月16日正式開幕。慶祝新店開幕，7月9日至7月22日期間，完成社群任務，即可享有「用餐9折」優惠！折扣後消費金額超過1,200元，還可以兌換「和風玻璃杯」1個，共4款造型依序推出，包括「達摩款」、「富士山款」、「招財貓款」與「Logo 款」，每款限量各160個，送完為止。

除了新店開幕，藏壽司自7月9日起，也推出「盛夏美味」活動，提供全新品項「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」，另有「壽喜牛山藥泥軍艦」、「大葉明太子小貝柱」等選擇，還有「香濃芒果聖代」、「檸檬造型蛋糕」、「波士頓派」等甜點品項。

藏壽司自7月9日起，推出「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」、「壽喜牛山藥泥軍艦」、「大葉明太子小貝柱」等品項。圖／藏壽司提供
藏壽司自7月9日起，推出「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」、「壽喜牛山藥泥軍艦」、「大葉明太子小貝柱」等品項。圖／藏壽司提供
藏壽司「沙鹿中山路店」將於7月16日正式開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司「沙鹿中山路店」將於7月16日正式開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司提供「香濃芒果聖代」、「檸檬造型蛋糕」、「波士頓派」等甜點。圖／藏壽司提供
藏壽司提供「香濃芒果聖代」、「檸檬造型蛋糕」、「波士頓派」等甜點。圖／藏壽司提供

富士山 日本 社群 迴轉壽司 鮭魚

延伸閱讀

壽司郎新店開幕！ 赤蝦2貫30元、滿300「先折40再送40」

沙鹿燒烤店傳食物中毒！6人就醫住院 食安稽查責令改善

相關新聞

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

「柏捷頓家族」Jonathan Bailey攜手LOEWE 推特別版T恤做慈善

在Netflix熱播古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）中演出大受歡迎的英國演員Jonathan Ba...

連14天用餐9折！藏壽司沙鹿中山路店開幕 送限量紀念杯

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於7月16日於台中開設「沙鹿中山路店」，將成為台中海線最大千坪土藏造型店。為慶祝開幕，7月9...

「天成逸旅」試營運 天成飯店集團攜鳳凰旅遊新跨界

隨著暑假旺季的到來，加上看好南台灣觀光前景，天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手合作，推出全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」。為歡...

卡地亞Trinity沈浸式快閃體驗 全球巡迴展開！

2024年適逢卡地亞最經典的設計之一Trinity邁入一世紀。為歡慶這特別的里程碑，前品牌在紐約、倫敦和巴黎舉辦三場令人...

英、法精品高跟鞋品牌進駐SOGO復興館 巧秀盛夏時髦

精品品牌的氛圍呈現，其一是透過商品、設計，其二則是透過空間的整體感，傳遞整體的品牌情緒。「紅底鞋之王」Christian...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。