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搶攻盛夏商機！OKmart祭抗暑優惠 指定水飲最高一折喝

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
面對炎熱夏日，OKmart推出抗暑活動，其中針對各式飲品推出優惠。圖／OKmart提供
面對炎熱夏日，OKmart推出抗暑活動，其中針對各式飲品推出優惠。圖／OKmart提供

面對炎熱夏日，OKmart推出抗暑活動，其中針對各式飲品推出優惠，OKmart表示，近日受夏日高溫影響，消費者對於冰涼飲品需求增高，觀察門市的冰涼飲品帶動銷售成長，較去年同期相較成長兩成。

OKmart與海尼根啤酒獨家滿額贈好禮活動，並且門市同步推出「OK陪你FUN暑假」主檔活動，全店飲料任2件抽抽樂，最低1折起，邀大家一起涼涼過暑假。

清涼啤酒是不少消費者夏季消暑必備涼伴，根據門市銷售資料顯示，每年夏季期間啤酒類商品較其他時段成長約2成業績，OKmart推出「啤酒嘉年華」 及獨家「海尼根滿額贈好禮」活動，即日起至7月24日，只要在全台門市購買全品項啤酒任3瓶或多入裝(不含台灣啤酒)，搭配最下酒的卜蜂BBQ風味雞柳條、卜蜂鴨賞任一款，就能享有最高79折的優惠。

除了啤酒嘉年華外，OKmart與海尼根啤酒獨家推出「滿額贈好禮」活動，於即日起至7月24日，凡購買指定海尼根啤酒商品任選3件或是多入組享79優惠，消費達指定件數再贈品牌戶外周邊好禮(限同規格商品，不可混搭)，像是任6件贈「經典炫光袋」、任12件「限量自動折疊傘」、任24件送「星銀戶外多功能提籃」，讓夏日出遊可以盡興。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

卜蜂 消費

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