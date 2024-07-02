卡地亞Trinity沈浸式快閃體驗 全球巡迴展開！

2024年適逢卡地亞最經典的設計之一Trinity邁入一世紀。為歡慶這特別的里程碑，前品牌在紐約、倫敦和巴黎舉辦三場令人難忘的派對，包括保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、JISOO（金智秀）、王嘉爾、雅拉莎希迪（Yara Shahidi）以及迷走小子（Labrinth）等五位形象大使更特別演繹這個獨特設計所蘊含的核心價值：普世精神與愛。

從這三大都市緊接著展開的原創沉浸式快閃體驗，也將陸續席捲全球：7月6日至28日首登上海，緊接著在7月15日至23日移師新加坡，10月前進東京、12月於美國登場。展覽將營造身臨其境的沉浸感，不同展區將聚焦Trinity的傳奇特質，例如以魔法數字「3」為主題的展區，就可以看到「3」不僅是三環、三種情感，也象徵品牌家族傳人路易（Louis）、皮埃爾（Pierre）以及雅克（Jacques）三兄弟，更代表卡地亞分布於巴黎、倫敦和紐約等歷史悠久的三間店。

另一個空間則用以紀念尚考克多（Jean Cocteau）這位在1930年代即開始配戴三環戒指的法國詩人藝術家，他將兩枚Trinity戒指疊戴在左手小指上的創舉，引發諸多名流紛紛仿效，從提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）到葛麗絲凱莉（Grace Kelly）；羅美雪妮黛（Romy Schneider）到亞蘭德倫（Alain Delon），卡地亞也向多位歷往詮釋Trinity名人致敬。