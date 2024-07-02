卡地亞Trinity沈浸式快閃體驗 全球巡迴展開！
2024年適逢卡地亞最經典的設計之一Trinity邁入一世紀。為歡慶這特別的里程碑，前品牌在紐約、倫敦和巴黎舉辦三場令人難忘的派對，包括保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、JISOO（金智秀）、王嘉爾、雅拉莎希迪（Yara Shahidi）以及迷走小子（Labrinth）等五位形象大使更特別演繹這個獨特設計所蘊含的核心價值：普世精神與愛。
從這三大都市緊接著展開的原創沉浸式快閃體驗，也將陸續席捲全球：7月6日至28日首登上海，緊接著在7月15日至23日移師新加坡，10月前進東京、12月於美國登場。展覽將營造身臨其境的沉浸感，不同展區將聚焦Trinity的傳奇特質，例如以魔法數字「3」為主題的展區，就可以看到「3」不僅是三環、三種情感，也象徵品牌家族傳人路易（Louis）、皮埃爾（Pierre）以及雅克（Jacques）三兄弟，更代表卡地亞分布於巴黎、倫敦和紐約等歷史悠久的三間店。
另一個空間則用以紀念尚考克多（Jean Cocteau）這位在1930年代即開始配戴三環戒指的法國詩人藝術家，他將兩枚Trinity戒指疊戴在左手小指上的創舉，引發諸多名流紛紛仿效，從提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）到葛麗絲凱莉（Grace Kelly）；羅美雪妮黛（Romy Schneider）到亞蘭德倫（Alain Delon），卡地亞也向多位歷往詮釋Trinity名人致敬。
最後一個展間則公開原創合作企劃《Imagine Infinite Circles》，展出由卡地亞發起並向全球各地不同領域、不同背景的創作者所募集共超過100件作品，宣揚Trinity這個經典符號如何象徵日常生活中愛的紐結。這項企劃是由法國創意鬼才Jérôme Sans操刀，加上藝術家 MentalKLINIK雙人組的巧手創意，展覽空間以環狀結構的珍奇櫃 (cabinet de curiosités) 上可以盡情探索西班牙攝影師Coco Capitán、法國造型師Jean-Charles de Castelbajac、挪威攝影師暨導演Sølve Sundsbø、沙烏地阿拉伯創意家Moath Alofi、新加坡鋼琴家Churen Li、日本編劇暨導演Yuri Kanchiku、墨西哥建築師Frida Escobedo和伊朗女演員Golshifteh Farahani等人的創意。
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