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英、法精品高跟鞋品牌進駐SOGO復興館 巧秀盛夏時髦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Christian Louboutin，新店店裝從葡萄牙度假別墅為靈感、轉譯為空間設計語彙，並結合品牌經典的紅色鱗片瓷磚以及櫥窗的金色細節，更有巴黎專門店的特色拱門。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin，新店店裝從葡萄牙度假別墅為靈感、轉譯為空間設計語彙，並結合品牌經典的紅色鱗片瓷磚以及櫥窗的金色細節，更有巴黎專門店的特色拱門。圖／Christian Louboutin提供

精品品牌的氛圍呈現，其一是透過商品、設計，其二則是透過空間的整體感，傳遞整體的品牌情緒。「紅底鞋之王」Christian Bouboutin以及英倫鞋履品牌Manolo Blahnik近日不約而同在SOGO復興館帶來新店面，以鮮明紅色或富有東方氣氛的禪風進行空間設計，也為女士的夏日鞋履，帶來更多優雅、體面、大方的多元選擇。

1971年誕生於英國倫敦的Manolo Blahnik，除了曾為大紅美劇《慾望城市Sex and the City》中的「凱莉」所穿著、亦是氣質韓星孔曉振的喜愛品牌。品牌全台第二間專賣店落腳台北 SOGO百貨復興館，並由設計師Nick Leith-Smith負責空間設計，以拉絲竹材牆板、黃銅鞋架和俐落線條為空間氛圍，同時獻上Manolo Blahnik早秋新品與男士休閒鞋履。

其中以水鑽鑲嵌的花朵裝飾綠色穆勒鞋、又或是玫瑰印花Hangisi高跟鞋，都已不同形式將花香、浪漫重現於鞋履細節；此外螢光綠色、黑色滾邊的漆皮露趾穆勒鞋，以及鏤空設計的漆皮穆勒鞋，都為鞋履賦予建築和現代主義氣息，並展現出曼妙的線條輪廓；男鞋系列則帶來小牛皮樂福鞋、絨面革涼鞋，與藍或黑色的方扣樂福鞋，展現帶有佛羅倫斯的度假風格，並在石板路街道或正式晚宴間、自由切換。

向來有「紅底鞋之王」稱號的Christian Louboutin，新店裝則以大量紅色妝點門面，新店佔地約100平方米，從葡萄牙度假別墅為靈感、轉譯為空間設計語彙，並結合品牌經典的紅色鱗片瓷磚以及櫥窗的金色細節，更有巴黎專門店的特色拱門；推薦新品包含Sporty Kate、Minny、Kate 70等高跟鞋，並帶來黃色納帕皮露跟、紫色皮革、粉色漆皮、黑色納帕皮等選擇；同時近年品牌也積極跨域設計，像是Astroloubi、Fun Louis Junio低筒運動鞋與Chambeliboar帆船鞋，都讓人能盡情展現運動、活潑、活力調性，解放雙腳，在派對或城市巷弄間、時髦走跳。

Christian Louboutin Astroloubi黑白色低筒運動鞋，37,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Astroloubi黑白色低筒運動鞋，37,500元。圖／Christian Louboutin提供
Manolo Blahnik 水晶花朵鑽飾穆勒鞋，53,800元。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik 水晶花朵鑽飾穆勒鞋，53,800元。圖／Manolo Blahnik提供
MANOLO BLAHNIK於SOGO復興館開設全台第二間專賣店。圖／Manolo Blahnik提供
MANOLO BLAHNIK於SOGO復興館開設全台第二間專賣店。圖／Manolo Blahnik提供
Christian Louboutin Sporty Kate黃色納帕皮露跟高跟鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sporty Kate黃色納帕皮露跟高跟鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供
有「紅底鞋之王」稱號的Christian Louboutin，SOGO復興館新店裝則以大量紅色妝點門面，新店佔地約100平方米。圖／Christian Louboutin提供
有「紅底鞋之王」稱號的Christian Louboutin，SOGO復興館新店裝則以大量紅色妝點門面，新店佔地約100平方米。圖／Christian Louboutin提供
除了帶來全台第二間專賣店，MANOLO BLAHNIK也增加了男士專區、讓情侶、夫妻檔也能一同盡情購物。圖／Manolo Blahnik提供
除了帶來全台第二間專賣店，MANOLO BLAHNIK也增加了男士專區、讓情侶、夫妻檔也能一同盡情購物。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik 絨面革涼鞋，25,800元。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik 絨面革涼鞋，25,800元。圖／Manolo Blahnik提供

SOGO 品牌 設計師 高跟鞋 黑色

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