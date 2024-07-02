英、法精品高跟鞋品牌進駐SOGO復興館 巧秀盛夏時髦

精品品牌的氛圍呈現，其一是透過商品、設計，其二則是透過空間的整體感，傳遞整體的品牌情緒。「紅底鞋之王」Christian Bouboutin以及英倫鞋履品牌Manolo Blahnik近日不約而同在SOGO復興館帶來新店面，以鮮明紅色或富有東方氣氛的禪風進行空間設計，也為女士的夏日鞋履，帶來更多優雅、體面、大方的多元選擇。

1971年誕生於英國倫敦的Manolo Blahnik，除了曾為大紅美劇《慾望城市Sex and the City》中的「凱莉」所穿著、亦是氣質韓星孔曉振的喜愛品牌。品牌全台第二間專賣店落腳台北 SOGO百貨復興館，並由設計師Nick Leith-Smith負責空間設計，以拉絲竹材牆板、黃銅鞋架和俐落線條為空間氛圍，同時獻上Manolo Blahnik早秋新品與男士休閒鞋履。

其中以水鑽鑲嵌的花朵裝飾綠色穆勒鞋、又或是玫瑰印花Hangisi高跟鞋，都已不同形式將花香、浪漫重現於鞋履細節；此外螢光綠色、黑色滾邊的漆皮露趾穆勒鞋，以及鏤空設計的漆皮穆勒鞋，都為鞋履賦予建築和現代主義氣息，並展現出曼妙的線條輪廓；男鞋系列則帶來小牛皮樂福鞋、絨面革涼鞋，與藍或黑色的方扣樂福鞋，展現帶有佛羅倫斯的度假風格，並在石板路街道或正式晚宴間、自由切換。