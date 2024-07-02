5款酷洛米聯名免費送！白蘭氏葉黃素精華飲 衝暑假銷售

暑期來臨，連續5年稱霸市場、平均每10秒就賣出一瓶的白蘭氏No.1葉黃素精華飲，再度展現積極攻勢，品牌與三麗鷗合作推出酷洛米跨界聯名，共有陶瓷保鮮碗、電腦包、抱枕保暖毯組、露營椅、義式奶泡咖啡機等5種超萌聯名贈品，即日起至8月31日購買白蘭氏葉黃素全系列產品，單筆滿百元送一點，集滿點數即可兌換，數量有限送完為止。

不少消費者疑惑，葉黃素究竟該如何選擇？營養師余朱青建議：比起酯化型，自由型葉黃素的小分子結構，吸收更有效率，是由內做好基礎保養的根基，只要持續飲用，便能照顧晶亮健康。

台灣影片特效界首屈一指的六指淵，工作上常需要拍片、透過電腦剪輯影片和製造特效梗圖，每天有大量時間與3C產品共處，他開始嘗試體驗No.1白蘭氏葉黃素精華飲，對酸甜的口感印象深刻，「這顛覆了我對於晶亮保養的刻板印象，像喝果汁一樣享受，現在已經成為我在開機工作之前的固定儀式。」

白蘭氏No.1葉黃素精華飲，具備專利自由型葉黃素，並採用葉黃素與玉米黃素5:1黃金比例。「黑醋栗金盞花葉黃素精華飲」守護使用者的日常晶亮保養，添加莓類黑鑽石黑醋栗與抗氧化神隊友維他命E，豐富的成分對身體有更全面性的照顧；「強化型金盞花葉黃素精華飲」額外添加4mg蝦紅素，適合長時間使用3C的族群。