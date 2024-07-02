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壽司郎新店開幕！ 赤蝦2貫30元、滿300「先折40再送40」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎台中新時代店正式開幕。圖／壽司郎提供
壽司郎台中新時代店正式開幕。圖／壽司郎提供

來自日本的迴轉壽司壽司郎」宣佈，即日起於台中開設「壽司郎台中新時代店」。為慶祝新店開幕，將可享「赤蝦2貫30元」、「水煮松葉蟹臂肉40元」等限定優惠，滿300元還現折40元。

「壽司郎台中新時代店」位於大魯閣新時代購物中心內，乃是台中第6間、全台第43間分店。除了距離台中火車站步行約3分鐘，周圍還有帝國糖廠、湧泉公園、台中驛鐵道文化園區等觀光景點。

為慶祝台中新時代店開幕，即日起至7月8日期間，「赤蝦2貫」原價40元，限時優惠價30元；7月9日至7月15日期間，則推出新品「水煮松葉蟹臂肉」，優惠價40元。此外，即日起至7月8日期間，凡於店內內用消費滿300元並參與臉書按讚活動，現折40元、滿600元則可現折80元，以此類推。

同時消費滿300元，並參與按讚活動，可獲得紀念款「A4資料夾」，並可獲得「40元折價券」1張、滿600元2張，以此類推。

壽司郎台中新時代店推出一系列開幕優惠活動。圖／壽司郎提供
壽司郎台中新時代店推出一系列開幕優惠活動。圖／壽司郎提供

中火 壽司郎 火車站 迴轉壽司

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