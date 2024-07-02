7-ELEVEN限量推19款夏日限定款「SNOOPY玩樂超值福袋」！集點活動精選逾40款療癒系周邊

迎接暑假商機，7-ELEVEN邀請全球超級巨星SNOOPY同慶7-ELEVEN Day，7月10日起全台門市推出「SNOOPY玩樂超值福袋」與「全店精品集點聯名5大品牌」雙重活動，今年夏季福袋價格帶與商品結構更齊全，選擇倍增達19款，最令人期待的抽獎獎項總價值破千萬，頭獎可一人獨得市價180萬元的紀念黃金，特別獎將送出7名百萬OPENPOINT點數富翁。另有「SNOOPY X 五大品牌聯名」精品快閃購、集點活動同步開跑，開發逾40款可愛兼具實用的日常必備用品。

7-ELEVEN引領福袋潮流，領先同業針對不同節慶、商圈、店型，跨界與時下最Chill的IP聯名，開發多元福袋型態，從包袋、保溫瓶、行李箱到各式小家電，只要是生活需要的實用型用品都可以搖身一變成為7-ELEVEN最夯IP福袋選擇，檔檔秒殺、締造億元商機。

今年夏天7-ELEVEN更連續第二年開發夏日限定款的「SNOOPY玩樂超值福袋」活動，提供6種價格帶、7種商品結構，總計19款限量福袋選擇，18款門市現貨開賣、1款OPENPOINT APP限定款，全系列福袋自7月10日至7月16日限時7天更可搭配指定支付工具結帳（國泰、中國信託、玉山、台北富邦、聯邦、台新信用卡、icash Pay），消費金額滿1,000元立折100元。

本次限量推出的「SNOOPY玩樂超值福袋」全系列商品以白、藍、綠三大夏日清爽顏色，結合SNOOPY經典漫畫圖素，獨家設計全新18款限量福袋，包含499元的15吋手提行李箱與21L提把摺疊收納箱桌、699元的雙材質涼被、1,299元的戶外露營拖車、1,399元的義大利Giaretti聯名氣炸鍋、1,499元的美國Traveler’s Choice聯名21吋行李箱等。

另於OPENPOINT APP推出1款會員專屬的599元「SNOOPY造型迴力車福袋」，可愛的SNOOPY、胡士托、查理布朗、奈勒斯、謝勒德、露西化身6台迴力車，還可以組裝一起變身黃色大巴士，7月10日上午11點起於OPENPOINT APP限量開賣。

「SNOOPY玩樂超值福袋」抽獎獎項總價值破千萬，包含市價破百萬元的品牌紀念黃金11兩（1名）、統一超商7,000店開幕黃金7兩（1名）、市價共24萬元的星宇航空舊金山來回機票（4名），加碼獎於7月10日至7月16日連續7天、天天抽100萬點OPENPOINT，將有7名百萬點數富翁誕生，1點等同1元現金，可跨通路當現金花，購買的福袋價格越高、獲得的抽獎機會越多，每款限量福袋還附有總價值破3,000元的跨通路品牌優惠券，包含星巴克、達美樂、COCO茶飲、雄獅旅遊、海昌隱形眼鏡等人氣通路。

此外，7月10日下午3點起7-ELEVEN全店精品「SNOOPY X 五大品牌聯名」快閃購、集點活動同步開跑，攜手野獸國、康寧餐具、知音文創、infoThink、Outdoor等知名生活品牌，引進逾40款粉絲必搶的限量SNOOPY生活周邊，超夯單品如手腳可自由擺動的大公仔存錢筒、304不鏽鋼保鮮盒、狗屋萬年曆、貝果磁吸充電盤、多元包款，備受好評的奶茶色SNOOPY烘焙系列再推限量新品：奶油捲零錢包、可頌絨毛地墊、掛飾玩偶馬克杯。門市快閃購7月10日下午3點起至7月21日登場，集點加價購活動自7月22日下午3點起至8月18日開跑，全系列商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。