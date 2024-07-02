快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精品運動鞋復古風 Berluti、Givenchy跑鞋暗藏新科技

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Berluti推出全新Skyrunning運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Berluti推出全新Skyrunning運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供

復古風格的精品運動鞋是當今男士不可或缺的必備單品。Berluti在2024年秋冬系列中推出全新Skyrunning運動鞋，顧名思義，鞋履的設計靈感來自於1990年代的熱門運動Skyrunning，在高海拔的山間小徑自由奔跑。Givenchy於2024年秋季推出全新NFNTY-52男裝運動鞋，則以2000年代初跑鞋為靈感。

既然名為Skyrunning，Berluti全新運動鞋的舒適度也無疑成了設計和製作工藝的首要考量。由多種材質拼接而成的手法源自於Berluti傳承的手工技藝，鞋面採用網眼透氣面料和麂皮材質，表皮拼接Patina印花效果的亮霧面皮革，手工縫線、衍縫與登山鞋等元素呈現出豐富紋理，搭配結實輕便的Vibram大底和透氣網布襯裡。共提供三種以戶外運動為靈感的不同色彩組合：結合米色、白色和沙色的沙丘款，灰色和午夜藍混合的夜幕款，以及棕褐色、墨綠色與黑色的暗棕隕石款。

Givenchy的NFNTY-52運動鞋，是首款採用高性能環保彈性物料Pebax的高級男裝運動鞋，名稱來自外底上的無限符號。採用專業運動員使用的輕巧Pebax泡棉為中底，具保護高強度，舒適體驗無庸置疑。外觀將品牌標誌的4G標誌衝新設計融入織帶細節，以鐳射切割技術在高科技膠帶上切割出「Givenchy」字樣，整體外形簡潔俐落，並巧妙運用啞面或閃亮效果的組合，提供全黑、黑色/白色/銀色，以及金色配白色三種配色選擇。

Berluti Skyrunning夜幕色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Berluti Skyrunning夜幕色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Givenchy推出NFNTY-52運動鞋，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy推出NFNTY-52運動鞋，33,000元。圖／Givenchy提供
Berluti推出全新Skyrunning運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Berluti推出全新Skyrunning運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋金白色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋金白色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Berluti Skyrunning沙丘色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Berluti Skyrunning沙丘色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Givenchy推出NFNTY-52運動鞋，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy推出NFNTY-52運動鞋，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋全黑色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋全黑色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋黑白銀色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Givenchy NFNTY-52運動鞋黑白銀色款，33,000元。圖／Givenchy提供
Berluti Skyrunning暗棕隕石色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供
Berluti Skyrunning暗棕隕石色運動鞋，60,500元。圖／Berluti提供

品牌 標誌 運動

延伸閱讀

搭機警告！空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

能源溫室氣體難減 彭啓明：加速發展綠能、新科技

聯名上海小吃、超Drama運動鞋！ Balenciaga早春秀浮誇

「大長今」李英愛、韓韶禧高端運動鞋這樣穿出度假感！

相關新聞

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

2024台中藝術博覽會 7月19日將於日月千禧酒店盛大開展

「ART TAICHUNG 2024台中藝術博覽會」將於7月19日至7月21日在台中日月千禧酒店盛大開展。本屆藝博會匯集...

精品運動鞋復古風 Berluti、Givenchy跑鞋暗藏新科技

復古風格的精品運動鞋是當今男士不可或缺的必備單品。Berluti在2024年秋冬系列中推出全新Skyrunning運動鞋...

菲董的第一款路易威登男香 LV Lovers捕捉陽光氣息

陽光的氣味讓人想起什麼呢？路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell ...

最正潛水表！Bell & Ross BR 03 DIVER「五壯士」集合

經典的設計並非一蹴可及，因此微幅的改版將能帶來更舒適的使用體驗、同時無損收藏玩味。隨著盛夏來臨，Bell & Ross為...

壽司郎台中開出第6店 藏壽司台中海線開最大千坪土藏屋應戰

日式迴轉壽司雙雄壽司郎、藏壽司不約而同宣布在台中開新店。壽司郎第43號店落腳台中大魯閣新時代購物中心，於2日試營運，並將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。