聽新聞
test
0:00 / 0:00
精品運動鞋復古風 Berluti、Givenchy跑鞋暗藏新科技
復古風格的精品運動鞋是當今男士不可或缺的必備單品。Berluti在2024年秋冬系列中推出全新Skyrunning運動鞋，顧名思義，鞋履的設計靈感來自於1990年代的熱門運動Skyrunning，在高海拔的山間小徑自由奔跑。Givenchy於2024年秋季推出全新NFNTY-52男裝運動鞋，則以2000年代初跑鞋為靈感。
既然名為Skyrunning，Berluti全新運動鞋的舒適度也無疑成了設計和製作工藝的首要考量。由多種材質拼接而成的手法源自於Berluti傳承的手工技藝，鞋面採用網眼透氣面料和麂皮材質，表皮拼接Patina印花效果的亮霧面皮革，手工縫線、衍縫與登山鞋等元素呈現出豐富紋理，搭配結實輕便的Vibram大底和透氣網布襯裡。共提供三種以戶外運動為靈感的不同色彩組合：結合米色、白色和沙色的沙丘款，灰色和午夜藍混合的夜幕款，以及棕褐色、墨綠色與黑色的暗棕隕石款。
Givenchy的NFNTY-52運動鞋，是首款採用高性能環保彈性物料Pebax的高級男裝運動鞋，名稱來自外底上的無限符號。採用專業運動員使用的輕巧Pebax泡棉為中底，具保護高強度，舒適體驗無庸置疑。外觀將品牌標誌的4G標誌衝新設計融入織帶細節，以鐳射切割技術在高科技膠帶上切割出「Givenchy」字樣，整體外形簡潔俐落，並巧妙運用啞面或閃亮效果的組合，提供全黑、黑色/白色/銀色，以及金色配白色三種配色選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言