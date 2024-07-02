精品運動鞋復古風 Berluti、Givenchy跑鞋暗藏新科技

復古風格的精品運動鞋是當今男士不可或缺的必備單品。Berluti在2024年秋冬系列中推出全新Skyrunning運動鞋，顧名思義，鞋履的設計靈感來自於1990年代的熱門運動Skyrunning，在高海拔的山間小徑自由奔跑。Givenchy於2024年秋季推出全新NFNTY-52男裝運動鞋，則以2000年代初跑鞋為靈感。

既然名為Skyrunning，Berluti全新運動鞋的舒適度也無疑成了設計和製作工藝的首要考量。由多種材質拼接而成的手法源自於Berluti傳承的手工技藝，鞋面採用網眼透氣面料和麂皮材質，表皮拼接Patina印花效果的亮霧面皮革，手工縫線、衍縫與登山鞋等元素呈現出豐富紋理，搭配結實輕便的Vibram大底和透氣網布襯裡。共提供三種以戶外運動為靈感的不同色彩組合：結合米色、白色和沙色的沙丘款，灰色和午夜藍混合的夜幕款，以及棕褐色、墨綠色與黑色的暗棕隕石款。