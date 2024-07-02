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故宮南院夏日親子藝術月啟動 韓國瑜南下主持開幕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影

嘉義故宮南院2024「夏日親子藝術月」，以「故宮勇者王」為主題，策劃實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊、夜宿博物館等活動，今天上午舉辦熱鬧的開幕活動，特地邀請立法院長韓國瑜前來，長達兩個月的活動可在星空湖畔，欣賞戶外劇場、水上藝術裝置展演，還有全臺最長120公尺的聲光水舞秀，全部免費，7月活動即日起開放線上報名。

立法院長韓國瑜全程參與開幕活動，還到展場觀看翠玉白菜，藏傳佛教文物特展，對於國寶展出十分好奇，不過面對媒體提問並沒有回應。故宮南院表示，「夏日親子藝術月」活動7月2日至9月1日舉辦，「故宮勇者王」主題意旨神聖寶物由勇者共同守護，在博物館解開文物之謎，透過智慧與勇氣的試煉，守護奇幻的博物世界。即日起開放7月份活動線上報名，包含「夜宿博物館」及5場親子藝術工作坊，額滿為止。戶外表演部分，大型幻術表演團隊於故宮南院首次演出，盛保羅魔幻劇團《勇者王大冒險》兒童劇7月13日晚上在透南風廣場獻演，運用魔術與情境劇，讓各世代觀眾渡過歡樂夜晚；「情人節主題音樂會」8月10日晚上在水岸舞台登場。

立法院長韓國瑜到故宮南院觀看翠玉白菜，對於國寶展出十分好奇，不過面對媒體提問並沒有回應。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜到故宮南院觀看翠玉白菜，對於國寶展出十分好奇，不過面對媒體提問並沒有回應。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
故宮南院舉辦故宮勇者王開幕活動，吸引許多小朋友參加。記者劉學聖／攝影
故宮南院舉辦故宮勇者王開幕活動，吸引許多小朋友參加。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（左）到故宮南院觀看翠玉白菜，對於國寶展出十分好奇，不過面對媒體提問並沒有回應。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（左）到故宮南院觀看翠玉白菜，對於國寶展出十分好奇，不過面對媒體提問並沒有回應。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（右）上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（右）上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（左）上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影
立法院長韓國瑜（左）上午到故宮南院參加故宮勇者王開幕活動。記者劉學聖／攝影

故宮南院 親子 韓國瑜

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