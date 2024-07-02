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最正潛水表！Bell & Ross BR 03 DIVER「五壯士」集合

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以方正輪廓為特色的Bell & Ross，早從1997年便踏上深潛征途、並在2024推出全新BR 03 DIVER腕表。圖／Bell & Ross提供
以方正輪廓為特色的Bell & Ross，早從1997年便踏上深潛征途、並在2024推出全新BR 03 DIVER腕表。圖／Bell & Ross提供

經典的設計並非一蹴可及，因此微幅的改版將能帶來更舒適的使用體驗、同時無損收藏玩味。隨著盛夏來臨，Bell & Ross為旗下潛水表系列推出全新五款BR 03 DIVER腕表，透過細節的再進化、多樣化的色彩配置、通過ISO國際防水認證，帶來2024夏日兼具專業與造型感的的水下風格之選。

早從1997年開始，Bell & Ross已開始了品牌的深潛征途，1997當年推出的Hydromax腕表在表殼內注入專利透明的氟化油，經實驗證明、將可通過11,100公尺的壓力測試，體現其強悍本色。2007年、第二款潛水表BR 02系列問世，以別具趣味的酒桶形為輪廓特色，成為潛水員執行飽和潛水的信賴拍擋；2017年，BR 03-92 DIVER以混血之姿在潛水DNA中疊加以戰機儀表板的元素，來到2024，Bell & Ross正式推出五款新款BR 03 DIVER腕表，為完整盛大的海軍部隊、再添生力軍。

新款的BR 03 DIVER腕表以新的面盤設計、重新設計的指針提升了閱（易）讀性，加上新式可調節表帶帶來舒適體驗。表款同時獲得國際ISO 6425的潛水表標準：在黑暗環境裡、25厘米的距離下仍能讀取時標記號，同時沉浸於攝氏18至25度的水中50小時後進行測試，此後表款依然運作如常。

新款的BR 03 DIVER鋼製表殼維持傳統，具有42乘42的正方形輪廓，並帶來白色、藍色與黑色三種面盤顏色。其中黑與白色面盤都搭配黑色表圈，藍色面盤則配以藍色表圈，此外另有霧面黑色陶瓷表殼、藍色Full Lum版本、總計五種設計。BR-CAL.302-1自動上鍊機芯機芯將具有54小時動力儲存，42乘42毫米的表殼尺寸，並具有300米防水性能。

不只深潛，同時穩定長效，色彩組合多元百搭。這個夏日，是不是也來一「手」BR 03 DIVER腕表呢？

藍色的Bell & Ross BR 03 DIVER Full Lum款式，從面盤、指針、時標，全數施以藍色夜光塗料，極度搶眼。圖／Bell & Ross提供
藍色的Bell & Ross BR 03 DIVER Full Lum款式，從面盤、指針、時標，全數施以藍色夜光塗料，極度搶眼。圖／Bell & Ross提供
精鋼材質、白色面盤、黑色橡膠表帶的BR 03 DIVER腕表，運動風格中不失清爽。圖／Bell & Ross提供
精鋼材質、白色面盤、黑色橡膠表帶的BR 03 DIVER腕表，運動風格中不失清爽。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03 DIVER Black Matte，霧面黑色陶瓷、42毫米、自動上鍊機芯、防水300米，17萬元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03 DIVER Black Matte，霧面黑色陶瓷、42毫米、自動上鍊機芯、防水300米，17萬元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03 DIVER Blue Steel腕表，精鋼、藍色面盤、42毫米、自動上鍊機芯、防水300米，15萬元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03 DIVER Blue Steel腕表，精鋼、藍色面盤、42毫米、自動上鍊機芯、防水300米，15萬元。圖／Bell & Ross提供
霧面黑色陶瓷的BR 03 DIVER腕表，通過ISO 6425潛水表認證，並可強悍征服陸地、水面全地形。圖／Bell & Ross提供
霧面黑色陶瓷的BR 03 DIVER腕表，通過ISO 6425潛水表認證，並可強悍征服陸地、水面全地形。圖／Bell & Ross提供

品牌 潛水員 腕表

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