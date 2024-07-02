壽司郎台中開出第6店 藏壽司台中海線開最大千坪土藏屋應戰

日式迴轉壽司雙雄壽司郎、藏壽司不約而同宣布在台中開新店。壽司郎第43號店落腳台中大魯閣新時代購物中心，於2日試營運，並將於7月16日正式開幕。藏壽司也將在台中海線開出最大千坪土藏屋造型店，該店插旗沙鹿，將在7月9日試營運。

藏壽司將於7月16日正式開設「沙鹿中山路店」，並於7月9日開始試營運，以日式經典土藏屋造型打造，為台中海線最大千坪造型店，可容納高達 233 席座位。

藏壽司繼「台中港三井 OUTLET店」後，再度於台中海線拓點，選址於串聯沙鹿與清水的省道上，鄰近中科園區、學區，期待為在地居民及鄰近地區民眾帶來全新壽司饗宴。藏壽司「沙鹿中山路店」，註將於 7 月 16 日盛大開幕、7 月 9 日開始試營運，店鋪外觀採傳統日系美學的土藏屋造型設計，提供一秒到日本的用餐體驗。

藏壽司「沙鹿中山路店」開幕期間祭出多款優惠，凡於 7 月 9 日至 7 月 22 日參加社群活動用餐即享九折優惠，消費滿 1,200 元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家，電動汽車主可享雙倍充電優惠。

藏壽司表示，為電動汽車主提供充電好禮，再度攜手華城 EVALUE 於「沙鹿中山路店」設置 24 小時開放的直流快充樁，讓電動汽車主用餐更便利。凡於 7 月 9 日至 8 月 31 日到店充電，不僅享有每度 8.4 元的優惠價（每日 00:00~11:00），還可以參加「電能值兩倍送！」活動。

此外，藏壽司「盛夏美味」推薦多款清爽美味的夏季聖品，包含香氣與口感兼具的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」、滑順解膩的「壽喜牛山藥泥軍艦」；以及夏天必備的「香濃芒果聖代」、酸甜可口的「檸檬造型蛋糕」，滿足所有藏友們的夏季必吃關鍵字。

台灣壽司郎位於台中的第6間店舖就座落於台中大魯閣新時代購物中心的1樓、距離台中火車站步行約3分鐘的位置，不僅交通便利，周圍還有帝國糖廠、湧泉公園、台中驛鐵道文化園區等景點，讓許多台中居民與造訪旅客前來遊憩佇足。

為慶祝壽司郎台中新時代店的開幕，推出史無前例的多重優惠。即日起7月8日止，推出赤蝦2貫30元的開幕限定優惠商品之外，內用消費滿300元並參加Facebook按讚活動，即可折價40元、滿600元可現折80元之外，還可再獲得該店的開幕紀念限定款A4資料夾及40元折價券。